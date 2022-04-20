Cặp bạn thân Jimin (BTS) và Ha Sung Woon ‘lần đầu làm chuyện ấy’: Cùng biểu diễn một bản song ca đặc biệt cho bộ phim ‘Our Blues’ của đài tvN

Sao quốc tế 20/04/2022 23:43

Jimin của BTS và ca sĩ Ha Sung-woon sẽ hợp tác sản xuất bài hát mở đầu cho loạt phim mới của đài tvN "Our Blues".

Nyam Nyam Entertainment - công ty chịu trách nhiệm sản xuất nhạc phim của series, đã ra thông báo Jimin và Ha Sung-woon sẽ được kết hợp với nhau trong bài hát mới.

Cặp bạn thân Jimin (BTS) và Ha Sung Woon ‘lần đầu làm chuyện ấy’: Cùng biểu diễn một bản song ca đặc biệt cho bộ phim ‘Our Blues’ của đài tvN - Ảnh 1

Bài hát được sản xuất bởi Song Dong-woon, người đã từng sáng tác nhạc cho loạt phim ăn khách như "I Will Go to You Like the First Snow" của Ailee và "Beautiful" của Crush trong loạt phim giả tưởng năm 2016 hay "Goblin: The Lonely and Great God".

"Tôi đã xem qua vô số bài hát để tìm ra bài phù hợp với giọng của Jimin và Ha Sung-woon và 'Our Blues', và đã tìm thấy một bài hát xuất sắc đi kèm với bộ phim", nhà sản xuất cho biết.

 Cặp bạn thân Jimin (BTS) và Ha Sung Woon ‘lần đầu làm chuyện ấy’: Cùng biểu diễn một bản song ca đặc biệt cho bộ phim ‘Our Blues’ của đài tvN - Ảnh 2

Jimin và Ha Sung Woon vốn là một cặp bạn thân khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ nên sự kết hợp lần đầu này của họ nhân được rất nhiều sự mong đợi.

Hiện, Jimin và Ha Sung Woon đã thu âm xong và OST của The Blues sẽ được phát hành trên các trang nhạc số lớn vào 0h (giờ Hàn Quốc) ngày 25/4.

Cặp bạn thân Jimin (BTS) và Ha Sung Woon ‘lần đầu làm chuyện ấy’: Cùng biểu diễn một bản song ca đặc biệt cho bộ phim ‘Our Blues’ của đài tvN - Ảnh 3

Mặt khác, bộ phim 'Our Blues' sẽ chính thức được khởi chiếu vào đầu tháng 5. Nội dung phim kể về những câu chuyện khác nhau của các cư dân sống trên đảo Jeju với những thăng trầm cuộc sống ở đây. Phim đã gây được tiếng vang với dàn diễn viên toàn sao bao gồm Lee Byung-hun, Shin Min-a, Han Ji-min và Cha Seung-won. 

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Từ khóa:   sao châu á Jimin BTS Ha sung woon

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