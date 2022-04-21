Dù một mình đáp xuống Hàn Quốc sau khi kết thúc lịch trình cá nhân tại Mỹ, trưởng nhóm RM (BTS) vẫn tỏa ra ‘sức hút không thể chối từ’

Trưởng nhóm BTS vừa kết thúc lịch trình cá nhân tại Mỹ và đáp sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc vào sáng ngày 20.

RM (BTS) đã trở về quê nhà muộn hơn so với các thành viên khác trong nhóm vì vướng lịch trình cá nhân tại Mỹ.

Vẫn theo phong cách đơn giản như mọi lần, RM bước ra với nguyên ‘cây đen’ khi diện một chiếc quần dài đi kèm với áo hoodie đen, tuy nhiên anh chàng lại che kín mặt với mũ vành tròn và khẩu trang.

Người hâm mộ đã tập trung ở sân bay từ lúc bình minh để chào đón RM khi anh chàng vừa bước vào sảnh. Nam ca sĩ thể hiện sự biết ơn khi liên tục cúi chào người hâm mộ và phóng viên có mặt tại hiện trường.

Trước đó, BTS đã lên đường sang Mỹ vào tháng trước để tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại Mỹ và tổ chức buổi hòa nhạc 'BTS Permission to Dance on Stage tại Las Vegas'. Buổi biểu diễn đã thành công rực rỡ với sự tham gia của hơn 200,000 khán giả trong suốt 4 ngày diễn ra concert.

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