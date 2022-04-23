Khám phá thời trang sân bay ‘siêu chất lừ’ của hai nhóm nhạc đình đám Kpop BTS và BLACKPINK

Sao quốc tế 23/04/2022 16:00

Khi tình hình dịch bệnh bắt đầu suy giảm, các ngôi sao K-pop toàn cầu liên tục phải bay qua nước ngoài để hoàn thành lịch trình hoạt động. Cùng ngắm phong cách thời trang sân bay của hai nhóm nhạc đình đám K-pop này nhé!

BTS đã được chọn làm đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton vào tháng 4 năm ngoái. Chính vì vậy, các chàng trai thường xuyên lựa chọn trang phục Louis Vuitton cho các sự kiện quan trọng như thảm đỏ 'Lễ trao giải Grammy' cũng như trong đời sống thường ngày.

Nói đến thời trang sân bay của ‘nhóm nhạc toàn cầu’, đương nhiên không thể bỏ qua Louis Vuitton. Khi năm thành viên RM, Jin, Suga, Jimin, V xuất hiện ở sân bay để qua Mỹ vào ngày 28 tháng trước, tất cả đều chọn cho mình các sản phẩm đến từ thương hiệu thời trang đình đám này. 

Khám phá thời trang sân bay ‘siêu chất lừ’ của hai nhóm nhạc đình đám Kpop BTS và BLACKPINK - Ảnh 1

Khám phá thời trang sân bay ‘siêu chất lừ’ của hai nhóm nhạc đình đám Kpop BTS và BLACKPINK - Ảnh 2

Jin thể hiện sự quyến rũ đầy mới mẻ với áo khoác Louis Vuitton màu xanh, quần jean và giày thể thao, còn Suga diện một chiếc áo dệt kim Louis, quần jean và một chiếc túi nhỏ. Jimin diện nguyên ‘cây đen’ Louis Vuitton, từ mũ len, áo phông có mũ, áo khoác denim, giày, đến túi mini. V xuất hiện với đôi giày thể thao Louis Vuitton tông trắng để hoàn thiện phong cách thời trang ‘tông xẹt tông’ của anh chàng.

Khám phá thời trang sân bay ‘siêu chất lừ’ của hai nhóm nhạc đình đám Kpop BTS và BLACKPINK - Ảnh 3

J-Hope khởi hành sau các thành viên vào ngày 2/4 vì nhiễm COVID – 19 cũng lựa chọn sản phẩm của Louis Vuitton. Đặc biệt, chiếc cardigan sặc sỡ đi kèm với chiếc túi messenger đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và trở thành ‘mốt’ mà họ muốn theo đuổi.

 Khám phá thời trang sân bay ‘siêu chất lừ’ của hai nhóm nhạc đình đám Kpop BTS và BLACKPINK - Ảnh 4

Đối với nhóm nhạc nữ Black Pink, mỗi thành viên trong nhóm đều đang hoạt động với tư cách là đại sứ cho một một thương hiệu cao cấp toàn cầu như Jisoo là Dior, Jenny là Chanel, Rosé là Saint Laurent, và Lisa là Celine.

Khám phá thời trang sân bay ‘siêu chất lừ’ của hai nhóm nhạc đình đám Kpop BTS và BLACKPINK - Ảnh 5

Style của Jisoo nhìn chung là đơn giản, nữ tính và miễn bàn cãi về độ sành điệu. ‘Chị cả’ Black Pink khi lên đường tham dự show diễn của Dior vào ngày 28/2 cũng diện ‘nguyên cây’ Dior từ áo len, cardigan, quần jeans cho đến túi xách.

Khám phá thời trang sân bay ‘siêu chất lừ’ của hai nhóm nhạc đình đám Kpop BTS và BLACKPINK - Ảnh 6

Sở hữu body thuộc hàng top giới idol Kpop nên Jennie luôn tự tin khoe dáng trong những set áo crop top/áo dáng ôm + quần dài… khi ra sân bay. Xuất hiện ở sân bay vào ngày 5 tháng trước, cô nàng đã chọn cho mình một chiếc áo khoác Chanel đi kèm với chiếc váy sơ mi mini của Alexander Wang.

Khám phá thời trang sân bay ‘siêu chất lừ’ của hai nhóm nhạc đình đám Kpop BTS và BLACKPINK - Ảnh 7

Phong cách của Rosé rất đa dạng, lúc nữ tính hết cỡ với váy bèo nhún, khi thanh lịch với set áo thun + quần jeans + áo khoác dáng dài, lúc lại trẻ trung và năng động với bộ đôi áo crop top + quần ống suông. Rosé đã xuất hiện ở sân bay Quốc tế Incheon để tham dự Bữa tiệc Oscar do Saint Laurent tổ chức vào ngày 19 tháng trước. Cô nàng  chọn cho mình một chiếc áo khoác da và ba lô của Saint Laurent, và vì nữ thần tượng cũng là đại sứ toàn cầu của Tiffany nên các phụ kiện đi kèm hầu hết đều là của hãng này.

Lisa (<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/blackpink.topic'>BLACKPINK</a>) không quên

Điểm nổi bật nhất trong phong cách của Lisa chính là nét cá tính và cool ngầu, dù cô nàng có diện lên mình set đồ đơn giản đến cỡ nào. Lisa đã rời khỏi Hàn Quốc vào ngày 12 tháng trước để khởi hành đến Paris, ‘em út’ Black Pink đúng là một đại sứ thương hiệu ‘vừa có tâm vừa có tầm’ khi chỉ chọn cho mình các sản phẩm đến từ Ceiline như túi, áo khoác, phụ kiện và cả đôi giày.

 

Từ khóa:   sao châu á BTS BLACKPINK

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