‘Nữ thần’ Yoona khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vòng eo con kiến ở tuổi 31 khiến netize ‘choáng ngợp’

Sao quốc tế 22/04/2022 18:14

Yoona diện croptop tạo dáng bên hoa anh đào khiến fan mê mẩn.

Vừa qua, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Yoona (SNSD) đã đăng tải lên Instagram cá nhân một vài bức ảnh để cập nhật tình hình cuộc sống gần đây của cô nàng.

 ‘Nữ thần’ Yoona khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vòng eo con kiến ở tuổi 31 khiến netize ‘choáng ngợp’ - Ảnh 1

Trong ảnh, ‘nữ thần’ đang tạo dáng tại sự kiện của một thương hiệu cao cấp. Cô nàng diện chiếc áo sơ mi croptop màu xanh da trời khoe vòng eo mảnh mai đi cùng chiếc một váy tối màu dài quá đầu gối.

‘Nữ thần’ Yoona khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vòng eo con kiến ở tuổi 31 khiến netize ‘choáng ngợp’ - Ảnh 2

Bức ảnh chụp cận mặt khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì vẻ đẹp tươi trẻ của cô nàng ở tuổi 31, quả không hổ danh là ‘nữ thần K-pop’.

Mặt khác, sắp tới Yoona sẽ vào vai nữ chính trong bộ phim King The Land cùng với nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun Ho (2PM). Bộ phim kể về cuộc chiến tranh giành tài sản của những người thừa kế giàu có. Junho sẽ vào vai Goo Won - con trai của chủ tịch tập đoàn tài phiệt King Group. Anh chàng là người kế thừa số tài sản khổng lồ có khách sạn, hàng không, cửa bán đồ xa xỉ. Là một người không thể chịu đựng được những nụ cười giả tạo, nhưng Goo Won lại gặp gỡ và phải lòng cô chủ khách sạn Cheon Sa Rang (YoonA thủ vai), người luôn mang nụ cười rạng rỡ trên môi ngay cả khi cô không muốn, vì tính chất công việc. Cả hai sẽ mang đến một chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần hài hước.  

Cặp đôi visual - Jun Ho và YoonA tái hợp trong dự án mới, fan háo hức chờ đợi phản ứng hoá học 'chất lượng'

Cặp đôi visual - Jun Ho và YoonA tái hợp trong dự án mới, fan háo hức chờ đợi phản ứng hoá học 'chất lượng'

Cặp đôi Jun Ho và YoonA chính thức trở thành 'partner' trong một phim hài lãng mạn khởi quay vào mùa thu tới. Người hâm mộ háo hức chờ đợi những 'phản ứng hóa học chất lượng' của hai diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Yoona SNSD lee jun ho và yoona

TIN LIÊN QUAN

Cặp đôi visual - Jun Ho và YoonA tái hợp trong dự án mới, fan háo hức chờ đợi phản ứng hoá học 'chất lượng'

Cặp đôi visual - Jun Ho và YoonA tái hợp trong dự án mới, fan háo hức chờ đợi phản ứng hoá học 'chất lượng'

Video ghi lại toàn cảnh 'nữ thần SNSD Yoona' cùng dàn sao trong khoảnh khắc đón chờ bắt hoa cưới từ cô dâu Son Ye Jin

Video ghi lại toàn cảnh 'nữ thần SNSD Yoona' cùng dàn sao trong khoảnh khắc đón chờ bắt hoa cưới từ cô dâu Son Ye Jin

Vén màn nhân cách vàng của Yoona lý do gì mà ''gặp hoa hoa nở , gặp người người thương''

Vén màn nhân cách vàng của Yoona lý do gì mà ''gặp hoa hoa nở , gặp người người thương''

3 mỹ nhân nhóm nhạc SNSD để tóc ngắn cực xinh, Yoona đẹp 'mê hồn', Taeyeon lạnh lùng kiêu sa

3 mỹ nhân nhóm nhạc SNSD để tóc ngắn cực xinh, Yoona đẹp 'mê hồn', Taeyeon lạnh lùng kiêu sa

Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng'

Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng'

Sao Hàn đọ sắc với chính standee của mình: Seolhyun - Yoona thành "huyền thoại", Suzy - Lee Min Ho cùng lộ chung khuyết điểm

Sao Hàn đọ sắc với chính standee của mình: Seolhyun - Yoona thành "huyền thoại", Suzy - Lee Min Ho cùng lộ chung khuyết điểm

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?