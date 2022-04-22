‘Nữ thần’ Yoona khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vòng eo con kiến ở tuổi 31 khiến netize ‘choáng ngợp’

Yoona diện croptop tạo dáng bên hoa anh đào khiến fan mê mẩn.

Vừa qua, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Yoona (SNSD) đã đăng tải lên Instagram cá nhân một vài bức ảnh để cập nhật tình hình cuộc sống gần đây của cô nàng.

Trong ảnh, ‘nữ thần’ đang tạo dáng tại sự kiện của một thương hiệu cao cấp. Cô nàng diện chiếc áo sơ mi croptop màu xanh da trời khoe vòng eo mảnh mai đi cùng chiếc một váy tối màu dài quá đầu gối.

Bức ảnh chụp cận mặt khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì vẻ đẹp tươi trẻ của cô nàng ở tuổi 31, quả không hổ danh là ‘nữ thần K-pop’.

Mặt khác, sắp tới Yoona sẽ vào vai nữ chính trong bộ phim King The Land cùng với nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun Ho (2PM). Bộ phim kể về cuộc chiến tranh giành tài sản của những người thừa kế giàu có. Junho sẽ vào vai Goo Won - con trai của chủ tịch tập đoàn tài phiệt King Group. Anh chàng là người kế thừa số tài sản khổng lồ có khách sạn, hàng không, cửa bán đồ xa xỉ. Là một người không thể chịu đựng được những nụ cười giả tạo, nhưng Goo Won lại gặp gỡ và phải lòng cô chủ khách sạn Cheon Sa Rang (YoonA thủ vai), người luôn mang nụ cười rạng rỡ trên môi ngay cả khi cô không muốn, vì tính chất công việc. Cả hai sẽ mang đến một chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần hài hước.

Cặp đôi visual - Jun Ho và YoonA tái hợp trong dự án mới, fan háo hức chờ đợi phản ứng hoá học 'chất lượng' Cặp đôi Jun Ho và YoonA chính thức trở thành 'partner' trong một phim hài lãng mạn khởi quay vào mùa thu tới. Người hâm mộ háo hức chờ đợi những 'phản ứng hóa học chất lượng' của hai diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-than-yoona-khoe-nhan-sac-rang-ro-cung-vong-eo-con-kien-o-tuoi-31-khien-netize-choang-ngop-463953.html