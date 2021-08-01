Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng'

Yoona một cái tên chưa bao giờ ngừng hot trong giới Idol Kpop. Trong suốt 14 năm hoạt động nghệ thuật cô nàng không ít lần trở thành đại sứ thương hiệu của các mỹ phẩm nổi tiếng và chưa một lần nào bị thất sủng.

Có thể nói Yoona là một trong những mỹ nhân hàng đầu xứ Kim Chi được các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm "o bế" đến như vậy. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của mình cô nàng rất được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm gương mặt đại sứ. Khi vừa được debut cùng nhóm nhạc SNSD năm 2007 thì cô nàng nhanh chóng trở thành đại diện cho dòng mỹ phẩm của C.C và kéo dài đến năm 2009.

Yoona làm đại sứ cho C.C từ năm 2007 - 2009. Ảnh: Internet

Sau khi kết thúc hợp đồng làm đại sứ cho Clean & Clear thì ngay lập tức Innisfree là dòng mỹ phẩm thứ hai cô nàng làm đại diện. Khó có một mỹ nhân nào có thể kéo dài thời hạn hợp đồng làm thương hiệu đại sứ suốt 11 năm giống như Yoona. Hơn một thập kỉ làm đại sứ cho dòng mỹ phẩm này, Yoona đã kiếm về một lượng khách hàng rất lớn cho Innisfree và lợi nhuận mang về cũng tăng lên. Yoona luôn biết cách thay đổi theo từng năm để dòng sản phẩm cô nàng đang làm đại diện có luôn có một diện mạo mới. Đến tháng 8/2020 thì cô nàng kết thúc hợp đồng với Innisfee.

Yoona làm đại sứ cho dòng mỹ phẩm Innisfree từ năm 2009 - 2020. Ảnh: Internet

Sau khi kết thúc hợp đồng với Innisfree, Yoona đã chính thức trở thành đại sứ của thương hiệu Estee Lauder - thuộc phân khúc cao cấp. Tiếp tục là đại diện cho một dòng mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới, có thể thấy rằng danh tiếng và hình ảnh của Yoona hoàn toàn phù hợp cho vị trí này. Nhiều fan cũng tỏ ra sự vui mừng khi thần tượng của mình làm đại diện cho một mỹ phẩm nổi tiếng.

Yoona làm đại sứ cho dòng mỹ phẩm cao cấp của Estee Lauder từ năm 2020 - đến nay. Ảnh: Internet

Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake" Ngôi sao nổi tiếng Hollywood Anne Hathaway có diện mạo vô cùng xinh đẹp và kiêu sa mà cô nàng còn gây chú ý vì vóc dáng quá đẹp không thua kém một mỹ nhân nào.

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