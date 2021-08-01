Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng'

Sao quốc tế 01/08/2021 05:00

Yoona một cái tên chưa bao giờ ngừng hot trong giới Idol Kpop. Trong suốt 14 năm hoạt động nghệ thuật cô nàng không ít lần trở thành đại sứ thương hiệu của các mỹ phẩm nổi tiếng và chưa một lần nào bị thất sủng.

Có thể nói Yoona là một trong những mỹ nhân hàng đầu xứ Kim Chi được các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm "o bế" đến như vậy. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của mình cô nàng rất được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm gương mặt đại sứ. Khi vừa được debut cùng nhóm nhạc SNSD năm 2007 thì cô nàng nhanh chóng trở thành đại diện cho dòng mỹ phẩm của C.C và kéo dài đến năm 2009. 

Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 1
Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 2
Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 3
Yoona làm đại sứ cho C.C từ năm 2007 - 2009. Ảnh: Internet

Sau khi kết thúc hợp đồng làm đại sứ cho Clean & Clear thì ngay lập tức Innisfree là dòng mỹ phẩm thứ hai cô nàng làm đại diện. Khó có một mỹ nhân nào có thể kéo dài thời hạn hợp đồng làm thương hiệu đại sứ suốt 11 năm giống như Yoona. Hơn một thập kỉ làm đại sứ cho dòng mỹ phẩm này, Yoona đã kiếm về một lượng khách hàng rất lớn cho Innisfree và lợi nhuận mang về cũng tăng lên. Yoona luôn biết cách thay đổi theo từng năm để dòng sản phẩm cô nàng đang làm đại diện có luôn có một diện mạo mới. Đến tháng 8/2020 thì cô nàng kết thúc hợp đồng với Innisfee. 

Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 4
Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 5
Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 6
Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 7
Yoona làm đại sứ cho dòng mỹ phẩm Innisfree từ năm 2009 - 2020. Ảnh: Internet

Sau khi kết thúc hợp đồng với Innisfree, Yoona đã chính thức trở thành đại sứ của thương hiệu Estee Lauder - thuộc phân khúc cao cấp. Tiếp tục là đại diện cho một dòng mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới, có thể thấy rằng danh tiếng và hình ảnh của Yoona hoàn toàn phù hợp cho vị trí này. Nhiều fan cũng tỏ ra sự vui mừng khi thần tượng của mình làm đại diện cho một mỹ phẩm nổi tiếng.

Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 8
Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 9
Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 10
Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng' - Ảnh 11
Yoona làm đại sứ cho dòng mỹ phẩm cao cấp của Estee Lauder từ năm 2020 - đến nay. Ảnh: Internet
Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

Ngôi sao nổi tiếng Hollywood Anne Hathaway có diện mạo vô cùng xinh đẹp và kiêu sa mà cô nàng còn gây chú ý vì vóc dáng quá đẹp không thua kém một mỹ nhân nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Yoona Yoona SNSD đại sứ mỹ phẩm

TIN LIÊN QUAN

Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS)

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS)

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 22 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 22 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 22 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 51 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 15 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi