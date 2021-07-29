Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

Sao quốc tế 29/07/2021 09:35

Ngôi sao nổi tiếng Hollywood Anne Hathaway có diện mạo vô cùng xinh đẹp và kiêu sa mà cô nàng còn gây chú ý vì vóc dáng quá đẹp không thua kém một mỹ nhân nào.

Mới đây, trên MXH lại "đào" những hình ảnh của nữ diễn Anne Hathaway với những lời có cánh cùng nhan sắc tuyệt đỉnh dành tặng cho cô nàng. Cô diện một chiếc váy dạ hội có thiết kế chữ V và khoe lên vòng 1 đầy đặn và vô cùng tự nhiên. 

Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng 'fake' - Ảnh 1
Xinh đẹp, quyến rũ, tài năng là những gì người hâm mộ dành cho cô .Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng đã có những lời bình luận nhận xét về cô nàng: "Đẹp như nữ thần vậy", "đẹp nín thở", "giống nữ thần Hy Lạp", "có thể mọi người chưa biết, chị không bao giờ xấu", "mặt sang mà mắt hiền quá",...

Anne Hathaway sinh năm 1982 được biết đến với những vai diễn đình đám trong phim "The Princess Diaries", "The Devil Wears Prada", "Alice in Wonderland", " Les Misérables",... Cô nàng người Mỹ này không những xinh đẹp, kiều diễm mà cô còn là nữ diễn viên có khả năng diễn xuất vô cùng tốt khiến nhiều người hâm mộ chỉ muốn dành tặng những lời khen đến cho cô gái này.

Tuy vậy, thời gian gần đây cũng đưa đến một số thông tin tiêu cực dành cho Anne. Bởi vì sở hữu vòng 1 quá hoàn hảo nên đã những tin đồn thất thiệt về công. Những lời đồn thổi xoay quanh câu chuyện cô nàng đã phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1 của mình nên mới có vòng 1 hoàn hảo đến như vậy. 

Nâng cấp vòng 1

Sở hữu vòng 1 hình giọt nước đẹp đến hoàn hảo, Anne thường xuyên bị đồn thổn là đã chỉnh sửa. Bên cạnh những tin đồn tiêu cực ấy cũng có những người đã đứng ra bảo vệ và thanh minh cho cô nàng là không hề có sự can thiệp của dao kéo. Ngực của Anne có độ chảy tự nhiên nên rất dàng nhìn thấy khi cô diện những bộ cánh không nội y. 

Bên cạnh đó, người ta cũng đã so sánh những bức ảnh khi cô mới chập chững bước vào nghề thì chiếc mũi của cô khá to trông rất bình thường. Nhưng hiện tại cô đã có một chiếc mũi cao, giúp gương mặt của Anne Hathaway thanh thoát hơn rất nhiều. Dù gây ra nhiều tranh cải về việc cô nàng thẩm mỹ nhưng Anne vốn đã xinh đẹp nên sự can thiệp của dao kéo này không gây tranh cãi quá lớn. 

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Từ khóa:   sao Hollywood Mỹ nhân vòng 1 Anna Hathaway

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