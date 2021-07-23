Hollywood xuất hiện "tiên nữ" mang dòng máu lai sở hữu mặt mộc không cần photoshop, bí quyết làm đẹp khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 23/07/2021 09:00

Diễn viên người Mỹ Elle Fanning - cô nàng không cần makeup chỉ cần để luôn mặt mộc cùng với mái tóc vàng óng ả thì đã thu hút được mọi ánh nhìn.

Marry Elle Fanning sinh năm 1998 là một nữ diễn viên người Mỹ. Fanning mang nửa dòng máu Đức và họ của cô có nguồn gốc từ Ireland. Cô nàng được nhiều người biết đến qua các vai chính trong những bộ phim điện ảnh như: Phoebe in Wonderland, Somewhere, We Bought a Zoo,...

Hollywood xuất hiện 'tiên nữ' mang dòng máu lai sở hữu mặt mộc không cần photoshop, bí quyết làm đẹp khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Marry Elle Fanning. Ảnh: Internet

Vào năm 2019 khi cô xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Cannes 2019 nhờ nhan sắc mê hoặc lòng người. Với gương mặt khả ái, làn da trắng như tuyết, cặp mày thanh tú, đôi mắt sáng long lanh, Elle Fanning rạng rỡ như một đóa hoa hồng mới nở, khiến bao người trầm trồ và cái tên Elle Fanning trở thành "điểm sáng".

Hollywood xuất hiện 'tiên nữ' mang dòng máu lai sở hữu mặt mộc không cần photoshop, bí quyết làm đẹp khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Bức ảnh đã được photoshop. Ảnh: Internet

Có thể thấy bức ảnh này đã được photoshop kĩ càng, khi các fan của cô nàng nhìn vào thì không tin được đây chính là Elle Fanning bởi nhìn cô có vẻ hơi khác so với những bức ảnh mặt mộc đời thường. Nhưng khi bạn nhìn vào bức ảnh dưới đây không được chỉnh sửa thì bạn mới thấy rõ rằng sắc đẹp của cô nàng diễn viên trẻ này không cần qua chỉnh sửa thì khó có đối thủ nào cạnh tranh lại.

Hollywood xuất hiện 'tiên nữ' mang dòng máu lai sở hữu mặt mộc không cần photoshop, bí quyết làm đẹp khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Không cần phải photoshop cô nàng vẫn đẹp xuất sắc với nhan sắc này. Ảnh: Internet

Nói về bí quyết đẹp không tì vết của mình, cô từng tiết lộ chi tiết trong cuộc trò chuyện với tờ Vogue Paris hồi đầu tháng 5.2019 như sau:

Thói quen làm đẹp hàng ngày của bạn như thế nào?

Da của tôi trắng và rất mỏng nên mỗi ngày đều dùng rất nhiều kem chống nắng để phòng chuyện bị bỏng rát. Tôi rửa mặt 2 lần/ ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Thỉnh thoảng, vào buổi tối, tôi còn tắm muối khoáng nhẹ nhàng. Đây là cách giải tỏa căng thẳng tuyệt vời sau một ngày dài. 

Lời khuyên làm đẹp người khác dành cho bạn là gì?

Mẹ tôi bảo đừng bao giờ chạm vào cặp lông mày hoặc làm cho chúng quá mỏng. Còn nhà tạo mẫu tóc của tôi mách hãy thường xuyên xoa đầu, chải tóc để tóc mọc nhanh hơn.

Nguyên tắc làm đẹp nào mà bạn nhất định tuân thủ?

Làm những gì khiến bạn cảm thấy tự tin và xinh đẹp. Đừng buộc mình phải trang điểm nhiều hay ít hơn, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái. Làm đẹp là một trải nghiệm sáng tạo, giúp bạn trở nên giống mình nhất.

Để có dáng đẹp, bạn tuân theo chế độ ăn kiêng nào?

Tôi thực sự thích đồ ăn. Tôi cố gắng ăn khoa học, vừa đủ để thưởng thức, có chừng mực với đồ ngọt. 

Biểu tượng sắc đẹp của bạn là ai?

Đó là bà tôi. Bà có mái tóc vàng giống tôi. Bà luôn làm tóc và trang điểm vào mỗi sáng. Điều này đã truyền cảm hứng làm đẹp cho tôi. 

Hollywood xuất hiện 'tiên nữ' mang dòng máu lai sở hữu mặt mộc không cần photoshop, bí quyết làm đẹp khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4
Hollywood xuất hiện 'tiên nữ' mang dòng máu lai sở hữu mặt mộc không cần photoshop, bí quyết làm đẹp khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5
Elle Fanning luôn lấy mẹ và bà của mình làm tấm gương để luôn chăm sóc sắc đẹp của mình. Ảnh: Internet

Có thể nói cô nàng sinh năm 98 này sở hữu sắc đẹp riêng biệt khó lẫn với các ngôi sao khác trong làng giải trí Hollywood. Dù không ăn mặc hay trang điểm quá lộng lẫy nhưng cô nàng luôn khiến nhiều người phải trầm trồ về vẻ đẹp tự nhiên của mình. Bên cạnh đó cô luôn chọn những cách chăm sóc sắc đẹp bằng những phương pháp tự nhiên nhất mà không cần đến quá nhiều các thẩm mỹ viện. 

Mặc dù cô nàng vẫn còn trẻ nhưng đã gặt hái được nhiều thành công trong con đường diễn xuất của mình và nhận về những giải thưởng có giá trị. Được đề cử và xuất hiện nhiều trên các thảm đỏ Quốc tế.

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Từ khóa:   sao Hollywood Elle Fanning LHP Cannes

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