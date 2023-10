Marry Elle Fanning sinh năm 1998 là một nữ diễn viên người Mỹ. Fanning mang nửa dòng máu Đức và họ của cô có nguồn gốc từ Ireland. Cô nàng được nhiều người biết đến qua các vai chính trong những bộ phim điện ảnh như: Phoebe in Wonderland, Somewhere, We Bought a Zoo,...

Marry Elle Fanning. Ảnh: Internet

Vào năm 2019 khi cô xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Cannes 2019 nhờ nhan sắc mê hoặc lòng người. Với gương mặt khả ái, làn da trắng như tuyết, cặp mày thanh tú, đôi mắt sáng long lanh, Elle Fanning rạng rỡ như một đóa hoa hồng mới nở, khiến bao người trầm trồ và cái tên Elle Fanning trở thành "điểm sáng".