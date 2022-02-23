Vén màn nhân cách vàng của Yoona lý do gì mà ''gặp hoa hoa nở , gặp người người thương''

Yoona nữ idol luôn được người hâm mộ yêu mến, ca tụng vừa đẹp người lại đẹp nết

Hơn 15 năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc, Yoona ngoài sở hữu nhan sắc tựa nữ thần thì cô nàng còn chưa từng vướng điều tiếng gì về nhân cách. Thế nhưng như thế là chưa đủ để làm nên hình tượng ngọc nữ không tì vết, vừa đẹp người lại đẹp nết của Yoona.

Với bất kì vai trò nào từ ca sĩ, diễn viên cho tới MC, nữ thần tượng luôn làm hài lòng công chúng cho thấy sự tiến bộ và kính nghiệp của mình. Còn riêng với sự thân thiện thì ai là người biết cô đều ấn tượng không quên.

Yoona là một trong những nữ thần rất được lòng các hậu bối làng Kpop, bởi cô vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính, ai cũng muốn ở gần. Ngoài ra thành viên SNSD này còn rất tích cực trong công tác thiện nguyện vì tấm lòng tốt đẹp của mình mà Yoona còn được Tổng thống Hàn Quốc mời đến ăn tối tại nhà Xanh cùng nhưgx nhà tư thiện lớn khác.

''Gặp hoa hoa nở, gặp người người thương'' - Yoona đúng là tấm gương sáng chói để cho thế hệ idol sau này noi theo.

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