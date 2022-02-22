Hotgirl Nguyễn Ngọc Nữ ngày càng nhiệt tình khoe dáng sexy, quyến rũ khiến người xem không thể rời mắt

Đời sống 22/02/2022 05:20

Mê đắm với loạt ảnh gợi cảm của hotgirl xứ Nghệ với bikini bên bãi biển.

Nguyễn Ngọc Nữ sinh năm 1994 tai Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cô từng giành giải Á khôi và Thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi “Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức đầu năm 2017.

Cô gái Nghệ An có gương mặt đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu ngoài đời bốc lửa thế này!

Nguyễn Ngọc Nữ là một hot girl bắt đầu được cộng đồng mạng săn tìm khi hình ảnh của cô xuất hiện “chóng vánh” trên sân khấu trao giải của cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc” diễn ra ngày 10/02/2017.

Cô gái Nghệ An có gương mặt đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu ngoài đời bốc lửa thế này!

Năm 2018, Ngọc Nữ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng sau đó thì xin rút vì lịch trình công việc của cô có nhiều thay đổi, phụ thuộc vào đối tác. Tôi không thể thu xếp trọn vẹn gần 3 tháng để tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 theo lịch trình của BTC”.

Với ngoại hình cao ráo, gương mặt xinh, ăn hình, Ngọc Nữ đã theo đuổi nghề người mẫu và làm PG ngay khi cô mới tốt nghiệp đại học.

 

Điều gì ép buộc Ngọc Nữ phải rút khỏi cuộc thi Hoa hậu VN?

Trước đó, Ngọc Nữ cũng từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp, tuy nhiên cô đã phải bỏ giữa chừng vì công việc học tập khá bận rộn. Người đẹp 9x này còn cho biết, cô rất thích trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam và có thể trong tương lai cô sẽ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa khôi áo dài.

Hot girl World Cup' Ngọc Nữ dừng thi Hoa hậu Việt Nam

Mới đây, trên trang cá nhân cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đầy quyến rũ và sexy.

Hot girl xu Nghe khien dan tinh me dam voi loat anh bikini-Hinh-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Nữ thường xuyên khoe dáng với bộ bikini 1 mảnh, đôi chân dài hút mắt.

Hot girl xu Nghe khien dan tinh me dam voi loat anh bikini-Hinh-6

So với thời điểm mới được biết đến, Ngọc Nữ ngày càng quyến rũ, mặn mà.

 

Hot girl xu Nghe khien dan tinh me dam voi loat anh bikini-Hinh-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô nàng gây ấn tượng mạnh với body nuột nà và làn da trắng bật tông.

 

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