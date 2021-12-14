Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom

Nhờ sở hữu body “đồng hồ cát”, thon gọn, quến rũ mà người đẹp 8x mau chóng trở thành hot girl trên mạng xã hội. Sau khi bước chân vào showbiz Elly Trần đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo, chụp hình đặc biệt là lời mời từ Thái Lan.

Vóc dáng đáng mơ ước của hotgirl Elly Trần

Elly Trần nhận được rất nhiều sự chú ý của truyền thông cộng đồng mạng kể từ khi trở thành mẹ hai con. Cô trở thành người mẹ có lượt follow “khủng” trên mạng xã hội.