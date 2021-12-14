Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom

Đời sống 14/12/2021 16:21

Hot mom của showbiz Việt trở lại với loạt ảnh vẫn gợi cảm nhưng gương mặt ngày càng cứng đờ, cộng đồng mạng so sánh cô với Park Bom phiên bản lỗi sau phẫu thuật.

Nhờ sở hữu body “đồng hồ cát”, thon gọn, quến rũ mà người đẹp 8x mau chóng trở thành hot girl trên mạng xã hội. Sau khi bước chân vào showbiz Elly Trần đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo, chụp hình đặc biệt là lời mời từ Thái Lan.

Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 1
Vóc dáng đáng mơ ước của hotgirl Elly Trần 

Elly Trần nhận được rất nhiều sự chú ý của truyền thông cộng đồng mạng kể từ khi trở thành mẹ hai con. Cô trở thành người mẹ có lượt follow “khủng” trên mạng xã hội.

Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 2
 Elly Trần xinh đẹp và hạnh phúc bên hai "nhóc tỳ" của mình
Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 3
 Bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch sở hữu nét đẹp của cả mẹ và bố. Hai nhóc vẫn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng ngay từ khi còn bé.
Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 4 

Dù đã sinh được hai nhóc tì đáng yêu nhưng nhan sắc của hot girl vẫn không hề giảm mà còn mặn mà, quyến rũ hơn rất nhiều. Cô vẫn giữ phong cách gợi cảm, táo bạo ở thời mới debut.

Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 5 

Mới đây, hotgirl Elly Trần bất ngờ trở lại với một diện mạo mới: Tóc ngắn cụp mái bằng, đen tuyền khiến hotgirl 8x trở nên trẻ trung hơn rất nhiều.

Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 6 

Bên cạnh những lời khen của cộng đồng mạng, vẫn có những ý kiến nhận xét mặt của hot mom trông như búp bê, quá cứng đơ.

Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 7 

Nhiều người lại cho rằng do phẫu thuật thẫm mỹ quá đà nên gương mặt và mái tóc của cô mới trông như búp bê.

Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 8 

Cư dân mạng cũng đã từng so sánh hot mom với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom.

Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 9 

Dù vậy vẫn không thể phủ nhận nhan sắc cực kì quyến rũ của “bà mẹ 2 con”  xinh xắn và trẻ trung hơn so với tuổi rất nhiều.

Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 10

Cô nàng luôn theo đuổi phong cách quyến rũ từ khi debut khiến truyền thông không khỏi trầm trồ mỗi khi cô xuất hiện. 

Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 11 

Elly Trần luôn biết cách diện đồ để tôn vinh vóc dáng đồng hồ cát của mình.

Lộ ảnh gương mặt đơ cứng của Elly Trần, netizen so sánh với 'nữ hoàng dao kéo' Park Bom - Ảnh 12 

Đôi lúc “mẹ bỉm sữa” cũng đổi sang phong cách trẻ trung, năng động và nhận được rất nhiều lời khen. Còn bạn, bạn nghĩ sao về phong cách mới của "hot mom" Elly Trần?

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