Ảnh cưới gây sốt của hot girl xinh đẹp với cụ ông 73 tuổi bị chế giễu, người trong cuộc lên tiếng thế nào mà khiến dân mạng phải quay xe?

Thế giới 23/11/2021 10:35

Thông tin về đám cưới của đại gia U80 cùng chân dài đáng tuổi cháu đã khiến cộng đồng mạng "ném đá" kịch liệt, cho đến khi sự thật được phơi bày.

Mới đây, các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc bất ngờ lan truyền thông tin và hình ảnh về một bộ ảnh đám cưới gây tranh cãi lớn vì cô dâu chỉ mới 29 tuổi nhưng chú rể đã 73 tuổi. Cụ thể, theo thông tin đăng tải cho biết, một doanh nhân giàu có 73 tuổi ở tỉnh Quảng Tây đã chi 2 triệu NDT (khoảng hơn 7 tỷ VNĐ) để tổ chức đám cưới với một người phụ nữ trẻ xinh đẹp chỉ đáng tuổi cháu mình.

Theo đó, cuộc tình đại gia - chân dài chênh lệch tuổi tác lẫn ngoại hình quá lớn đã ngay lập tức thu hút nhiều lời bàn tán. Hầu hết các bình luận đều rất tiêu cực và chỉ trích, ném đá và cho rằng đây là cuộc hôn nhân đổi tình lấy tiền.

Được biết, nhân vật cô dâu trong những bức ảnh cưới là một hot girl có tên Niki. Khi dân mạng soi các tài khoản mạng xã hội của cô nàng đã tìm thấy nhiều hình ảnh cô từng chụp với người đàn ông cao tuổi này.

Ảnh cưới gây sốt của hot girl xinh đẹp với cụ ông 73 tuổi bị chế giễu, người trong cuộc lên tiếng thế nào mà khiến dân mạng phải quay xe? - Ảnh 1
Ảnh cưới do chính tài khoản mạng xã hội của Niki đăng tải và sau đó được dân mạng chia sẻ rồi 'ném đá'

Để tránh sự việc đi xa hơn, cuối cùng hot girl Niki đã lên tiếng chính thức. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, cô thể hiện thái độ vô cùng bất bình và gay gắt: "Người trong ảnh là ông ngoại của tôi. Ông ngoại lặn lội từ quê lên Thượng Hải thăm tôi nên tôi rủ ông đi chụp một bộ ảnh làm kỷ niệm, không ngờ lại bị đồn thổi vô lý và ác ý đến vậy".

Thậm chí, những bức ảnh bị mọi người gọi là "ảnh cưới" vốn đã được cô chụp và đăng từ năm 2018 nhưng bây giờ bị "đào" lên và tạo dựng thành một câu chuyện gây sốc. Hóa ra chính vì trang phục màu trắng cùng chiếc khăn voan đội đầu đã vô tình khiến người xem ảnh hiểu nhầm rằng đây là ảnh cưới.

Niki cho biết, gia đình cô rất sốc và buồn trước sự việc "từ trên trời rơi xuống" này. Cô tiết lộ hiện tại đã liên lạc với luật sư và đang trong giai đoạn thu thập video, hình ảnh chứng cứ để kiện những kẻ bịa đặt, xuyên tạc câu chuyện.

Ảnh cưới gây sốt của hot girl xinh đẹp với cụ ông 73 tuổi bị chế giễu, người trong cuộc lên tiếng thế nào mà khiến dân mạng phải quay xe? - Ảnh 2
Niki cũng từng khoe ảnh chụp với cụ ông này trong quá khứ

Hot girl 29 tuổi dự định sẽ yêu cầu những người này phải xóa video, hình ảnh, xin lỗi công khai mình lẫn gia đình. Ngoài ra, cô cũng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội đã đưa tin về sự việc có lời giải thích. Tình huống trớ trêu mà hot girl Trung Quốc gặp phải đã làm dấy lên cuộc tranh luận về tình trạng tin giả, tin sai sự thật có thể dễ dàng lan truyền trên Internet.

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