Hai cô dâu và một chú rể đã cùng xuất hiện trong đám cưới khiến cả hội hôn náo loạn.

Mới đây, tại Trung Quốc vừa diễn ra một đám cưới éo le khiến cộng đồng mạng không khỏi giật mình khi tại đây lại xuất hiện đến 2 cô dâu. Cụ thể, chú rể đưa một người phụ nữ trong bộ váy cưới đến trước mặt cô dâu được định sẵn và lớn tiếng tuyên bố: "Tôi chỉ yêu duy nhất cô gái mà tôi đang nắm tay". Câu nói của chú rể như sét đánh, cô dâu chính chỉ đứng chết lặng không nói lên lời. Quá tức giận, bố cô dâu lập tức tiến đến thẳng tay tát chú rể, tức giận hỏi: "Anh định làm cái gì thế hả?". Trước cơn thịnh nộ của bố vợ, người đàn ông vẫn không chút lung lay đáp: "Cô gái này là người tôi yêu, cô ấy sẽ là cô dâu ngày hôm nay".

Chú rể nhận cái tát trời giáng từ bố cô dâu Tiếp đó, chú rể kéo người mình yêu đến trước bố mình rồi nói: "Hôm nay bố không có quyền để ngăn cản chúng con nữa. Bố định làm gì nữa nào?". Lúc này, cô dâu chính mới kịp định thần trở lại, lao đến tát "tiểu tam" tới tấp. Cả hôn trường bỗng chốc trở thành một mớ lộn xộn, quan khách cũng được một phen hú vía. Theo như tiết lộ của một số quan khách, được biết, chú rể và người phụ nữ mà anh ta dẫn đến vốn là một cặp đôi. Tuy nhiên, bố mẹ chú rể ngăn cấm gắt gao nên anh đành phải giả vờ chia tay với bạn gái.

Trong đám cưới xuất hiện đến 2 cô dâu khiến cả hội trường một phen náo loạn Sau đó, phụ huynh của chú rể cũng mai mối cho con trai mình một người vợ mà họ xem là môn đăng hộ đối để kết hôn. Đúng hôm tổ chức lễ cưới, bạn gái cũ của chú rể không hiểu sao đã mặc váy cưới chờ sẵn. Khi vừa nhìn thấy nhau, cả hai đã không kìm nén được cảm xúc mà quyết định tuyên bố tình yêu trước tất cả mọi người. Điều đáng nói là chú rể đã đăng ký kết hôn với cô gái mà bố mẹ mai mối trước khi đám cưới được diễn ra. Cuối cùng, người đàn ông vẫn phải tiếp tục cử hành hôn lễ như kế hoạch. Về phần người yêu cũ của anh, gia đình nhà trai đã quyết định bồi thường một khoản tiền cho bạn gái để cô rời đi trong im lặng.

Cặp đôi bỏ trốn ngồi trong chiếc nồi siêu to đến nơi tổ chức đám cưới trong cơn lũ Một cặp đôi đã ngồi trong chiếc nồi khổng lồ đến địa điểm tổ chức hôn lễ bất chấp tình trạng lũ lụt và sạt lở đất đang xảy ra nghiêm trọng ở miền nam Ấn Độ.

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