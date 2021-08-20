Đó không phải là một trường hợp tảo hôn đáng buồn mà là một câu chuyện cảm động.

Cô bé Mary Massey chỉ mới 5 tuổi nhưng em đã không may mắc căn bệnh xơ nang quái ác hành hạ. Dù còn nhỏ nhưng Mary luôn có một ước mơ được trở thành một cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới. Và khi mọi nỗ lực để cứu sống em thoát khỏi căn bệnh quái ác thất bại thì điều duy nhất mọi người có thể làm lúc này là hiện thực hóa ước mơ của Mary. Vì thế, khi được các bác sĩ tại bệnh viện thông báo rằng cô bé không còn sống được bao lâu nữa bởi bệnh tình đang chuyển biến xấu đi. Gia đình cô bé đã quyết định tổ chức một đám cưới vội vàng có đầy đủ cả nhẫn cưới, bánh cưới và tất nhiên không thể thiếu chú rể.

'Chú rể' nhí rất hào hứng trong lễ cưới với Mary Chú rể được chọn là Damiem - một người bạn của Mary. Cậu bé rất hào hứng và sẵn sàng đón nhận trọng trách lớn lao này. Thậm chí còn ngỏ lời cầu hôn với Mary để chứng minh rằng mình thực sự nghiêm túc. Theo lời chia sẻ của Kayla, Mary và Damiem đã lên kế hoạch đám cưới kể từ khi chúng mới 2 tuổi. Đám cưới được tổ chức ngay bên cạnh giường bệnh vì lúc này Mary đã quá yếu để có thể di chuyển và cũng không thể rời xa các thiết bị hỗ trợ sự sống.

Đám cưới được tổ chức ngay tại giường bệnh của Mary vì sức khoẻ cô bé đã quá yếu Giờ đây, uớc nguyện được làm cô dâu xinh đẹp của Mary đã chính thức trở thành sự thật. Bạn thân Damien trao chiếc nhẫn cưới đôi hình chuột Mickey và Minnie cho Mary. Sau đó, ôm nhau một cái thật chặt. "Cô dâu 5 tuổi" Mary diện chiếc đầm công chúa màu xám, đội vương miện màu hồng còn "chú rể nhí" Damien cực chỉnh tề và "ra dáng" trong bộ vest. Sau đó, cặp đôi cùng nhau thưởng thức bánh kem có hình chuột Mickey và Minnie – nhân vật hoạt hình ưa thích của cô dâu - chú rể. Vì sức khỏe yếu, cô dâu nhỏ chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Chú rể nhỏ bé nằm cạnh Mary rồi khẽ khàng nắm chặt tay cô bạn. Và trong khung cảnh này khiến ai nấy cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến. Đôi nhẫn cưới hình chuột Mickey và Minnie mà cô dâu và chú rể đều ưa thích Chưa đầy 6 tiếng sau đám cưới, Mary đã qua đời trong vòng tay mẹ, hạnh phúc và không còn đau đớn". Cô bé ra đi cùng với niềm hạnh phúc lớn nhất trong suốt 5 năm ngắn ngủi trên cõi đời, một cách bình yên và nhẹ nhàng nhất.

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