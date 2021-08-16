Cô gái trẻ đột nhiên 'biệt tăm biệt tích' sau khi rời khỏi đám cưới của bạn, cảnh sát phát hiện dấu vết rùng rợn để lại trong rừng

Các cuộc tìm kiếm đã được tiến hành trong hơn 1 tháng ròng rã nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nạn nhân, ngay cả hài cốt cũng không thấy.

Mới đây, truyền thông Nga đưa tin, cô gái trẻ Yana Balobanova (24 tuổi) đã mất tích hơn 1 tháng nay sau khi rời khỏi đám cưới của một người bạn được tổ chức ở một khu sinh thái, thuộc vùng Sverdlovsk, Nga. Được biết, trước khi đi, Yana đã xảy ra cãi vả với một trong những vị khách mời. Sau khi gây sự, cô gái đã giận dữ bỏ đi về phía khu rừng hẻo lánh gần đó. Tuy nhiên, sau đó, Yana bị lạc trong rừng và sở cảnh sát có nhận được cuộc gọi cầu cứu vào đêm hôm đó. Thế nhưng, đến sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích Yana. Qua quá trình tìm kiếm, cảnh sát cho biết những con chó đánh hơi để lần theo dấu vết của cô gái trẻ trở nên kích động khi phát hiện mùi hương của Yana lẫn với mùi gấu.

Hình ảnh Yana Balobanova Bên cạnh đó, phía cảnh sát cũng tìm thấy dấu chân của gấu lớn nên nghi ngờ nạn nhân đã bị gấu ăn thịt. Ròng rã tìm kiếm hơn 1 tháng trời vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nạn nhân, ngay cả hài cốt cũng không thấy. Thanh tra động vật hoang dã Andrei Sakulin cho biết: "Gần như không còn hy vọng người phụ nữ được tìm thấy còn sống. Có dấu chân của gấu mẹ và gấu con, điều đó có nghĩa là nơi này rất nguy hiểm đối với con người. Kẻ săn mồi này có thể tấn công ngay lập tức và cực kỳ thô bạo mà không phát ra có tiếng gầm gừ hay cảnh báo nào, vì vậy rất khó bỏ chạy". Ông Yakov Balobanov - cha của Yana tiết lộ một thông tin bất ngờ rằng khoảng một năm rưỡi trước, con gái ông đã bị cưỡng hiếp mà chính cô dâu trong ngày đám cưới hôm đó được cho là người đã quay clip lại vụ tấn công tình dục ấy. Vụ việc này cũng có bằng chứng xác nhận rằng Toà án khi đó đã kết Irina tội giam giữ trái phép và các đồng phạm của cô ta bị buộc tội tấn công tình dục.

Các cuộc tìm kiếm đã được tiến hành trong hơn 1 tháng Mặc dù, nhiều nghi vấn cho thấy Yana đã bị gấu tấn công nhưng ông Yakov cũng không loại trừ việc nghi ngờ con gái bị hãm hại. Ông gọi mọi người trong đám cưới là "tội phạm" và nói rằng trước đó, ông đã cảnh báo con gái không được đi dự đám cưới này. Nhưng một điều kỳ lạ hơn là Irina và chồng của cô đều khẳng định Yana không hề đến dự đám cưới của họ. Các nhà chức trách Nga cho biết, họ không có lý do gì để tin rằng Yana là nạn nhân của một tội ác.

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