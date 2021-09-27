Cặp đôi cụ ông 64 tuổi và bạn gái 9x lần đầu tiết lộ lý do chưa tổ chức đám cưới và sinh con sau gần 1 thập kỉ gắn bó với nhau

Thế giới 27/09/2021 11:19

Cụ ông 64 tuổi trải lòng về mối quan hệ với bạn gái trẻ trong 9 năm chung sống.

Chuyện tình giữa cụ ông 64 tuổi và bạn gái 9X từng thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, mối tình "ông cháu" này là nhạc sĩ Lý Khôn Thành (sinh năm 1957) và bạn gái trẻ Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996).

Từ khi công khai hẹn hò, chính sự chênh lệch quá nhiều về tuổi tác đã khiến cặp đôi nhận về không ít sự chỉ trích từ cư dân mạng. Tuy nhiên, sau 9 năm bên nhau, cặp đôi vẫn chứng minh được hạnh phúc và sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

cu ong 1

Sau gần 1 thập kỉ chung sống, thế nhưng Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn chưa đi đến quyết định kết hôn mặc dù trước đó đã rộ lên tin đồn "cặp đôi ông cháu" đã đăng ký kết hôn. Nói về việc này, mới đây, nam nhạc sĩ lần đầu tiên lên tiếng việc đến giờ vẫn chưa kết hôn vì một nguyên nhân bất khả kháng. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài chính là nguyên nhân khiến cả hai tạm hoãn hôn lễ. Bên cạnh, bạn gái 9X cũng rất hiểu và cảm thông cho ông xã. 

cu ong 2

Bên cạnh đó, "cụ ông 64 tuổi" cũng cho biết rất muốn có con nhưng quyết định này ắt hẳn sẽ vấp phải sự tranh cãi gay gắt từ phía cộng đồng mạng. Do đó, ông Lý muốn đơn giản hóa mọi chuyện, còn tương lai sẽ tính sau. Hơn nữa, Lý Khôn Thành nhận ra do có sự chênh lệch về tuổi tác nên ông không thể đồng hành cùng bạn gái như bao cặp đôi khác. Nghệ sĩ Lý từng chia sẻ với báo chí: "Tôi không biết cha của Lâm Tĩnh Ân sẽ nghĩ gì nhưng tôi hi vọng anh ấy sẽ không quá buồn và chấp nhận sự thật rằng con gái mình sẽ kết hôn".

Cụ ông đột ngột qua đời khi mới vào viện dưỡng lão, người con 'chết đứng' khi chứng kiến cảnh cha bị trói chặt, bạo hành qua camera

Cụ ông đột ngột qua đời khi mới vào viện dưỡng lão, người con 'chết đứng' khi chứng kiến cảnh cha bị trói chặt, bạo hành qua camera

Vì nghi ngờ cái chết của cha mình có liên quan tới viện dưỡng lão, người đàn ông đã yêu cầu trích xuất camera giám sát. Sự thật phơi bày trước mắt, anh ta đã "đứng không vững" khi chứng kiến.

Xem thêm
Từ khóa:   cặp đôi ông cháu cụ ông 64 tuổi và bạn gái 9x cụ ông 64 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích