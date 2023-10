Cặp đôi cụ ông 64 tuổi và bạn gái 9x lần đầu tiết lộ lý do chưa tổ chức đám cưới và sinh con sau gần 1 thập kỉ gắn bó với nhau

Cụ ông 64 tuổi trải lòng về mối quan hệ với bạn gái trẻ trong 9 năm chung sống.

Chuyện tình giữa cụ ông 64 tuổi và bạn gái 9X từng thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, mối tình "ông cháu" này là nhạc sĩ Lý Khôn Thành (sinh năm 1957) và bạn gái trẻ Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996).

Từ khi công khai hẹn hò, chính sự chênh lệch quá nhiều về tuổi tác đã khiến cặp đôi nhận về không ít sự chỉ trích từ cư dân mạng. Tuy nhiên, sau 9 năm bên nhau, cặp đôi vẫn chứng minh được hạnh phúc và sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Sau gần 1 thập kỉ chung sống, thế nhưng Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn chưa đi đến quyết định kết hôn mặc dù trước đó đã rộ lên tin đồn "cặp đôi ông cháu" đã đăng ký kết hôn. Nói về việc này, mới đây, nam nhạc sĩ lần đầu tiên lên tiếng việc đến giờ vẫn chưa kết hôn vì một nguyên nhân bất khả kháng. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài chính là nguyên nhân khiến cả hai tạm hoãn hôn lễ. Bên cạnh, bạn gái 9X cũng rất hiểu và cảm thông cho ông xã.

Bên cạnh đó, "cụ ông 64 tuổi" cũng cho biết rất muốn có con nhưng quyết định này ắt hẳn sẽ vấp phải sự tranh cãi gay gắt từ phía cộng đồng mạng. Do đó, ông Lý muốn đơn giản hóa mọi chuyện, còn tương lai sẽ tính sau. Hơn nữa, Lý Khôn Thành nhận ra do có sự chênh lệch về tuổi tác nên ông không thể đồng hành cùng bạn gái như bao cặp đôi khác. Nghệ sĩ Lý từng chia sẻ với báo chí: "Tôi không biết cha của Lâm Tĩnh Ân sẽ nghĩ gì nhưng tôi hi vọng anh ấy sẽ không quá buồn và chấp nhận sự thật rằng con gái mình sẽ kết hôn".

