Theo Sở Y tế Hồng Kông, viêm cân hoại tử là một bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng ở các mô mềm và cơ. Cách phổ biến nhất để gây ra viêm cân hoại tử là vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương trên da, chẳng hạn như vết cắt, xước, bỏng, côn trùng cắn hoặc vết thương thủng. Các chất độc và enzym do vi khuẩn tạo ra có thể làm hỏng các mô và khiến chúng chết đi, dẫn đến tổn thương các mô cơ thể và mất các chi, nặng có thể gây tử vong.

Theo như các chuyên gia, những biểu hiện của bệnh này thường cảm thấy đau hoặc sưng tấy ở các chi hoặc thân mình. Vùng da bị nhiễm sẽ trở nên nóng, đỏ và sưng tấy, các triệu chứng này sẽ nhanh chóng lan rộng. Khu vực bị ảnh hưởng có thể bị loét, mụn nước hoặc đốm đen. Người bệnh có thể bị sốt, ớn lạnh, mệt mỏi và nôn mửa.