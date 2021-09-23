Chủ quan vì chỉ bị muỗi đốt, người đàn ông suýt phải cắt cụt chi để giữ lại tính mạng

Thế giới 23/09/2021 20:51

Một người đàn ông 53 tuổi họ Zhang đã bị muỗi đốt, dẫn đến sốt cao, vai ngày càng sưng to, vết thương từ từ loét và tiết ra mủ vàng. Sau đó, anh được chẩn đoán là bị viêm cân mạc hoại tử, nguy hiểm đến tính mạng do nhiễm trùng mô mềm cẳng tay trái, suýt phải cắt cụt chi.

Theo Sở Y tế Hồng Kông, viêm cân hoại tử là một bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng ở các mô mềm và cơ. Cách phổ biến nhất để gây ra viêm cân hoại tử là vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương trên da, chẳng hạn như vết cắt, xước, bỏng, côn trùng cắn hoặc vết thương thủng. Các chất độc và enzym do vi khuẩn tạo ra có thể làm hỏng các mô và khiến chúng chết đi, dẫn đến tổn thương các mô cơ thể và mất các chi, nặng có thể gây tử vong.

Theo như các chuyên gia, những biểu hiện của bệnh này thường cảm thấy đau hoặc sưng tấy ở các chi hoặc thân mình. Vùng da bị nhiễm sẽ trở nên nóng, đỏ và sưng tấy, các triệu chứng này sẽ nhanh chóng lan rộng. Khu vực bị ảnh hưởng có thể bị loét, mụn nước hoặc đốm đen. Người bệnh có thể bị sốt, ớn lạnh, mệt mỏi và nôn mửa.

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Vết thương bị vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua trên da - Ảnh: TOPick

Mới đây, tại Trung Quốc, một người đàn ông 53 tuổi họ Zhang đã bị muỗi đốt, dùng lòng bàn tay giết chết con muỗi và gãi vào vùng bị ngứa. Hai ngày sau, người đàn ông nhận thấy vết muỗi đốt từ từ sưng tấy và phát triển thành mụn nước.

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Hình ảnh kinh hoàng của người đàn ông sau khi bị muỗi đốt và gây viêm cân hoại tử - Ảnh: TOPick

Người đàn ông cố gắng dùng kim chọc thủng các mụn nước, sau đó bắt đầu bị sốt cao, vai ngày càng sưng to, vết thương từ từ loét và tiết ra mủ vàng. Người đàn ông này được gia đình đưa đến bệnh viện để khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị "viêm cân mạc hoại tử" nguy hiểm đến tính mạng do nhiễm trùng mô mềm cẳng tay trái, suýt phải cắt cụt chi.

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Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho người đàn ông - Ảnh: TOPick

Bác sĩ ngay lập tức đã tiến hành phẫu thuật cho người đàn ông. Bệnh nhân này đã trải qua tổng cộng 5 ca phẫu thuật trong 22 ngày, bao gồm dẫn lưu, cắt bỏ, khâu và ghép da. Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục tốt sau ca mổ.

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Từ khóa:   phẫu thuật cắt chi viêm cân hoại tử muỗi đốt

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