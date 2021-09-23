Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa phát hiện thêm tác hại của SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Chúng có thể đánh lừa hệ miễn dịch, khiến nó tấn công các mô khỏe mạnh của cơ thể.

Trên tạp chí Nature Communications, các nhà nghiên cứu Mỹ vừa cảnh báo rằng bệnh COVID-19 thể nặng có thể đánh lừa hệ thống miễn dịch khiến hệ miễn dịch tạo ra các tự kháng thể có khả năng tấn công các mô khỏe mạnh và gây ra bệnh viêm nhiễm.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện các tự kháng thể trong mẫu máu của khoảng 50% trong số 147 bệnh nhân COVID-19 tham gia nghiên cứu. Nhưng chỉ 15% trong số 41 tình nguyện viên khỏe mạnh có tự kháng thể. Đối với 48 bệnh nhân COVID-19, các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu trong những ngày khác nhau, bao gồm cả ngày nhập viện, cho phép họ theo dõi sự phát triển của các tự kháng thể.

Bệnh COVID-19 thể nặng có thể đánh lừa hệ thống miễn dịch - Ảnh: Reuters

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Paul Utz của Đại học Stanford, Mỹ, cho biết: "Trong vòng một tuần... khoảng 20% ​​số bệnh nhân này đã phát triển các kháng thể mới… mà không hề có lúc nhập viện".

Tiến sĩ Utz kêu gọi mọi người đi tiêm vaccine COVID-19. Ông nói: "Bạn không thể biết trước mình bị thể nặng hay thể nhẹ nếu nhiễm COVID-19. Nếu trong trường hợp xấu, bạn có thể gặp rắc rối trong suốt cuộc đời vì virus có thể kích hoạt khả năng tự miễn dịch".

Người bệnh Covid-19 nặng có nguy cơ bị tổn thương thận lâu dài cao nhất - Ảnh: Internet

Trước đó, Web MD đưa tin, một nghiên cứu công bố ngày 1/9 cho thấy những người nhập viện vì COVID-19 và một số người mắc COVID-19 nhẹ có thể bị tổn thương thận lâu dài.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nguy cơ bị các loại tổn thương thận khác nhau gia tăng ở người bệnh COVID-19 trong nhiều tháng sau khi nhiễm virus. Các tổn thương thận này bao gồm giảm chức năng thận, suy thận tiến triển, tổn thương thận cấp... Những người bị bệnh COVID-19 nặng nhất - cần được chăm sóc tại đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) - có nguy cơ bị tổn thương thận lâu dài cao nhất.

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