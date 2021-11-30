Cộng đồng mạng phẫn nộ khi biết hung thủ giết hại hot girl nổi tiếng giấu xác trong tủ lạnh

Thế giới 30/11/2021 14:47

Ai cũng sốc khi biết tin hung thủ chính là chồng cô. Hắn đã phân chia thi thể cô thành nhiều phần sau đó cất giấu trong tủ đông tại nhà bếp.

Ngày 24/11, mạng xã hội Trung Quốc đã xôn xao một vụ án mạng kinh hoàng tại Thương Khê, Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, nạn nhân chính là một hot girl/hot streamer và kẻ gây án chính là chồng nạn nhân. 

Được biết cô gái này năm nay mới tròn 24 tuổi, lượt theo dõi các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội khoảng 150000 người. Sau khi vụ án mạng xảy ra, tất cả các tài khoản đều đã được khóa lại, nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm đến cô.

Thi thể hot girl nổi tiếng bị phân xác trong tủ lạnh, fan phẫn nộ khi biết kẻ thủ ác là ai - Ảnh 1.

Ai cũng sốc khi biết tin hung thủ chính là chồng cô. Tên này đã ra tay sát hại vợ khoảng một tuần trước và tìm cách giấu xác ngay trong nhà. Hắn đã phân chia thi thể cô thành nhiều phần sau đó cất giấu trong tủ đông tại nhà bếp.

Các fan cho biết cô vốn là trụ cột trong gia đình, lâu nay làm nghề streamer để kiếm tiền nuôi chồng con. Còn chồng thì không có công ăn việc làm và hoàn toàn phụ thuộc vào vợ. 

Hàng xóm sống gần khu vực thì cho biết cách đây không lâu vẫn thấy hai vợ chồng cùng nhau đưa đón con đi học như bình thường. 

Rất nhiều người bày tỏ thương tiếc "một ngày vợ chồng, trăm ngày tình nghĩa" không biết vì lý do gì mà cô gái trẻ lại ra đi dưới tay chồng của mình.

Hiện tại công an quận Thượng Khê đã vào cuộc, tên sát nhân kia đã bị bắt, hi vọng vụ án sớm có hồi kết, kẻ sát nhân sẽ sớm phải lãnh án thích đáng.

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