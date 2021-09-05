Từng bị bắt nạt suốt thời còn đi học vì một đặc điểm, khi trưởng thành lại trở thành tài sản vô giá của hot girl mạng

Một hot girl mạng đã lập kỷ lục Guinness thế giới vào tháng 7 năm nay nhờ một đặc điểm mà cô từng bị bắt nạt suốt thời đi học.

Theo QQ, ngôi sao Tiktok 31 tuổi Samantha Ramsdell đã giành được kỷ lục Guinness thế giới vào tháng 7 năm nay. Với chiều dài miệng đạt 6.5 cm, Samantha trở thành người phụ nữ có khuôn miệng rộng nhất thế giới.

Samantha trở thành hot girl mạng với 1.9 triệu người theo dõi trên Tiktok

Samantha từng làm trong ngành y và đến từ Connecticut, Mỹ. Cô cho biết mình từng bị bắt nạt vì ngoại hình độc đáo từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vậy nhưng gờ đây, Samantha đã trở thành một hot girl mạng nhờ nụ cười rạng rỡ của mình. Hiện tại Samantha có 1.9 triệu fan hâm mộ trên Tiktok.

Samantha đang rất thành công với những clip cô đang tải trên mạng xã hội. Nhờ khiếu hài hước và sở hữu "tài sản vô giá" này, Samantha kiếm được rất nhiều tiền và trở nên nổi tiếng. Cô cho rằng khuôn miệng rộng có thể là lý do giúp cô có được thành công như ngày hôm này.

Từng bị bắt nạt với ngoại hình khác người, vậy nhưng giờ đây Samantha đã trở thành người nổi tiếng nhờ đặc điểm này

Samantha chia sẻ rằng, khi còn là một đứa trẻ, cô thường cảm thấy khó chịu khi bị gọi là “mồm to” hay cái gì đó xấu xí. Nhưng bây giờ, cô đã biến trở ngại lớn nhất của mình thành tài sản lớn nhất. Samantha chưa bao giờ dám nghĩ mình lại trở thành người nổi tiếng và có thể truyền cảm hứng giúp người khác vượt qua mặc cảm để yêu bản thân mình hơn.

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