Kịch tính hơn phim truyền hình, chàng trai chăm sóc cô của người yêu suốt 3 năm nhưng lại lập tức báo cảnh sát sau khi phát hiện chuyện động trời

Thế giới 05/09/2021 07:21

Một sự việc gây chấn động cộng đồng mạng Trung Quốc những ngày qua đó là một chàng trai phải báo cảnh sát vì phát hiện ra sự việc còn kịch tính hơn phim truyền hình.

Mới đây, cảnh sát Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã phanh phui một vụ án lừa đảo. Cộng đồng mạng đều nhận xét, sự việc này còn kịch tính hơn phim truyền hình.

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 Tiểu Lục quen qua mạng và yêu Tiểu Dương nhưng chưa một lần anh được gặp mặt bạn gái 

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2017, Tiểu Lục 28 tuổi quen biết và yêu qua mạng một cô gái tên Tiểu Dương. Tiểu Dương nói với bạn trai rằng gia đình cô gia giáo, bố mẹ quản rất chặt nên chưa một lần Tiểu Lục được gặp bạn gái. Vậy nhưng chàng trai này chưa một lần hoài nghi về thân phận thật sự của Tiểu Dương.

Sau đó không lâu, Tiểu Dương nói rằng mình có một người cô họ Từ, Tiểu Dương muốn bạn trai cho cô của mình đến nhà ở để tìm hiểu về tính cách đồng thời nhờ Tiểu Dương chăm sóc cô mình. Vì vậy Tiểu Lục đã để người phụ nữ họ Từ sống trong nhà mình suốt 3 năm.

Suốt thời gian này, Tiểu Lục vẫn luôn giữ liên lạc với Tiểu Dương đồng thời chuyển cho bạn gái 100.00 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng). Vậy nhưng sau đó nhờ một sự việc mà Tiểu Lục đã phát hiện ra chuyện động trời.

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 Tiểu Dương muốn Tiểu Lục chăm sóc người cô của mình

Vào tháng 8 năm nay, người phụ nữ họ Từ chủ động nhờ Tiểu Lục sửa điện thoại. Từ trong điện thoại của Từ, Tiểu Lục vô tình phát hiện, Tiểu Dương – người bạn gái mà anh thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm qua và người phụ nữ họ Từ kia lại cùng là một người. Ngay sau khi phát hiện sự việc động trời này, Tiểu Lục đã gọi điện báo cảnh sát.

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 Vậy nhưng sau 3 năm, Tiểu Lục bất ngờ phát hiện bạn gái và người cô kia cùng là một người

Theo điều tra của cảnh sát, người phụ nữ họ Từ có nhiều tài khoản Wechat. Mỗi một tài khoản, Từ đóng một vai khác nhau và đều bịa ra những câu chuyện để kết giao với các nạn nhân. Hiện tại, Từ đã bị cảnh sát bắt giữ, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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Từ khóa:   vụ án lừa đảo yêu qua mạng báo cảnh sát

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