Kinh hoàng: Bà mẹ 20 tuổi tấn công tình dục 2 con ruột thậm chí đi tiểu vào ly nước trái cây cho con uống

Thế giới 04/09/2021 19:06

Một người phụ nữ ở Anh đã bị tòa án hình sự kết tội vì tấn công tình dục con ruột của mình, không chỉ vậy người này còn đi tiểu vào ly nước trái cây rồi cho con uống.

Theo 163, ngày 2/9 tòa án hình sự Oxford đã kết án một bà mẹ 20 tuổi người Anh 6 năm tù vì tội tấn công tình dục hai đứa con của mình. Người phụ nữ này thậm chí còn đi tiểu vào ly nước trái cây của những đứa trẻ rồi cho chúng uống. Ngoài ra, người mẹ này còn trao đổi thông tin với những kẻ ấu dâm trên mạng.

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 Người mẹ 20 tuổi nhẫn tâm tấn công tình dục 2 đứa con ruột của mình

Được biết người phụ nữ này đến từ Oxfordshire, Anh. Trong một chiến dịch bảo vệ trẻ em vào tháng 5, tháng 6 năm ngoái cảnh sát đã phát hiện ra hành vi thiếu đạo đức của người mẹ 20 tuổi này. Trong nhật ký trò chuyện của người phụ nữ này, cảnh sát phát hiện nhiều điều kinh khủng. Cô nói rằng, nhìn thấy một người đàn ông bị những đứa trẻ “kích thích” cô sẽ có “khoái cảm”. Sau đó người mẹ này đã gửi đi một bức ảnh khỏa thân của mình trong đó chân của đứa trẻ chạm vào mông cô. Người phụ nữ cũng nói rằng cô cần phải kết hôn với một kẻ ấu âm.

Có vẻ như người mẹ này đang sắp xếp để người đàn ông mà cô nói chuyện trên mạng tấn công tình dục những đứa con của mình. Cảnh sát đã tịch thu hai chiếc điện thoại của người mẹ này vào mùa hè năm ngoái và phát hiện có 377 hình ảnh và video khiêu dâm về ngược đãi và tấn công tình dục trẻ em, trong đó có cả trẻ sơ sinh.

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 Cảnh sát phát hiện trong điện thoại của người mẹ này có 377 hình ảnh và video khiêu dâm

Cuối cùng người mẹ 20 tuổi này cũng đã thừa nhận rằng cô tấn công tình dục trẻ em dưới 13 tuổi và cô sở hữu những bức ảnh cực kỳ khiêu dâm để phát tán chúng. Ngay cả thẩm phán phiên tòa cũng nói rằng, hành vi của bà mẹ trẻ này rất khó hiểu. Tuy nhiên luật sư của bị cáo tiết lộ thông tin, người mẹ 20 tuổi này có một tuổi thơ rắc rối, cô từng bị người chú tấn công tình dục và bị một người bạn lạm dụng trong một thời gian dài.

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