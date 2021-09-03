Mẹ chồng luôn nghi ngờ con dâu ngoại tình với bố chồng nhưng không tìm được bằng chứng, cuối cùng bà nghĩ ra một cách có một không hai.

Tiểu Lệ là một cô gái xinh đẹp nổi bật nhất trong làng và trở thành đối được săn đón của các chàng trai. Vậy nhưng trong tất cả những người theo đuổi, Tiểu Lệ lại chọn Đại Cường vì với cô, Đại Cường là một người đàn ông thật thà và rất yêu thương cô. Chỉ có điều mẹ của Tiểu Cường nổi tiếng khó tính và cay độc. Cả hai dự định sau khi kết hôn sẽ dọn ra ở riêng nên không để ý đến những điều này. Vậy nhưng sau một năm kết hôn, Tiểu Lệ chết tại nhà chồng khiến gia đình cô không tin vào sự thật này. Nghi ngờ con dâu và bố chồng có quan hệ mờ ám, mẹ chồng đã lên kế hoạch thử lòng có một không hai - Ảnh minh họa: Internet Sau khi tìm hiểu, nguyên nhân cái chết của Tiểu Lệ dần dần được hé lộ. Mặc dù mới kết hôn không lâu, vì muốn tích cóp kinh tế nên Đại Cường đã quyết định đi làm xa thỉnh thoảng mới về nhà thăm vợ một lần. Chính vì vậy, Tiểu Lệ sống chung cùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng vốn khó tính, thấy con dâu xinh đẹp bà càng khó chịu hơn, thường kiếm chuyện làm khó Tiểu Lệ.

Vậy nhưng bố chồng Tiểu Lệ là người hiểu chuyện, ông thường nói với vợ rằng, con trai không có nhà, con dâu ở một mình cũng rất đáng thương, là người từng trải nên thông cảm cho con trẻ. Người nói không có ý gì nhưng người nghe lại để trong lòng, dần dần mẹ chồng Tiểu Lệ nghi ngờ chồng mình có tình ý với con dâu. Để thử lòng con dâu, bà mẹ chồng đã nghĩ ra cách có một không hai. Một hôm bố chồng Tiểu Lệ sang giúp việc cho nhà người họ hàng nên buổi tối không về nhà. Nhân cơ hội này mẹ chồng Tiểu Lệ đã thực hiện âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Đợi khi Tiểu Lệ ngủ say, bà mẹ chồng đã lấy quần áo của chồng mặc vào giả làm bố chồng Tiểu Lệ sau đó bước vào phòng con dâu.

Không chấp nhận được bi kịch đó, Tiểu Lệ đã tự tử tại nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet Nhìn thấy Tiểu Lệ đang ngủ, mẹ chồng lao tới tấn công cô con dâu. Tiểu Lệ bị đánh thức, cô kịch liệt la hét, giãy giụa ngay sau đó mẹ chồng bỏ chạy ra ngoài. Trong mơ hồ, Tiểu Lệ chỉ nhìn thấy hình dáng của bố chồng, cô vô cùng ấm ức, tủi hổ. Bình thường bố chồng rất tốt nhưng sao lại đối xử với cô như vậy. Hàng xóm nghe được tiếng hét của Tiểu Lệ đều chạy đến xem, lúc này Tiểu Lệ ngồi khóc trong bộ quần áo xộc xệch. Quá đau lòng và không thể chấp nhận sự thật này, vài ngày sau Tiểu Lệ đã tự tử tại nhà chồng. Gia đình cô vô cùng Đại Cường bàng hoàng trước cái chết của Tiểu Lệ.

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