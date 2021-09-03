Một nữ bệnh nhân sống thực vật từ năm 3 tuổi bất ngờ mang thai, vậy nhưng kẻ cưỡng hiếp cô gái tội nghiệp 3 năm sau mới thừa nhận tội danh của mình.

Truyền thông Mỹ đưa tin, nạn nhân là nữ bệnh nhân sống tại trung tâm Hacienda Healthcare từ năm 3 tuổi. Cô bị tổn thương não và ở trong tình trạng thực vật vĩnh viễn. Dù không nói được nhưng tay chân, đầu và cổ của cô bé có thể cử động nhẹ. Cô bé cũng có thể phản ứng với giọng nói và thể hiện trên nét mặt.

Nữ bệnh nhân sống thực vật bất ngờ mang thai nhưng không ai biết thủ phạm là ai

Ngày 29/12/2018, nữ bệnh nhân đột ngột đau đớn, khi các nhân viên y tế đến nơi thì phát hiện cô gái sống thực vật chuyển dạ sắp sinh con. Sau đó nữ bệnh nhân 29 tuổi này đã sinh ra một em bé khỏe mạnh. Một người giấu tên nói với truyền thông rằng: “Theo tôi được biết, mọi người không biết chuyện gì xảy ra khi nữ bệnh nhân hét lên vì đau đẻ. Trước khi sinh, không một nhân viên nào biết cô ấy đang mang thai”. Sau sự việc này, giám đốc điều hành của trung tâm cũng đã từ chức.

Sau 3 năm, Nathan Sutherland đã thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình

Sau khi xét nghiệm DNA và đối chứng, cảnh sát phát hiện ra rằng Sutherland chính là cha ruột của đứa bé. Ngay sau đó Sutherland bị bắt và bị truy tố. Vào ngày 2/9 vừa qua, Nathan Sutherland – một cựu y tá đã thừa nhận rằng, anh ta đã tấn công tình dục một bệnh nhân sống thực vật và khiến người phụ nữ 29 tuổi này mang thai. Với tội trạng của mình, Sutherland sẽ phải đối mặt với mức án từ 5 đến 10 năm tù.

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