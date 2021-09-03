Nữ bệnh nhân 29 tuổi sống thực vật bị cưỡng hiếp dã man đến mang thai, 3 năm sau hung thủ thực sự đã khai nhận hành vi phạm tội

Thế giới 03/09/2021 21:30

Một nữ bệnh nhân sống thực vật từ năm 3 tuổi bất ngờ mang thai, vậy nhưng kẻ cưỡng hiếp cô gái tội nghiệp 3 năm sau mới thừa nhận tội danh của mình.

Truyền thông Mỹ đưa tin, nạn nhân là nữ bệnh nhân sống tại trung tâm Hacienda Healthcare từ năm 3 tuổi. Cô bị tổn thương não và ở trong tình trạng thực vật vĩnh viễn. Dù không nói được nhưng tay chân, đầu và cổ của cô bé có thể cử động nhẹ. Cô bé cũng có thể phản ứng với giọng nói và thể hiện trên nét mặt.

song thuc vat 1
 Nữ bệnh nhân sống thực vật bất ngờ mang thai nhưng không ai biết thủ phạm là ai

Ngày 29/12/2018, nữ bệnh nhân đột ngột đau đớn, khi các nhân viên y tế đến nơi thì phát hiện cô gái sống thực vật chuyển dạ sắp sinh con. Sau đó nữ bệnh nhân 29 tuổi này đã sinh ra một em bé khỏe mạnh. Một người giấu tên nói với truyền thông rằng: “Theo tôi được biết, mọi người không biết chuyện gì xảy ra khi nữ bệnh nhân hét lên vì đau đẻ. Trước khi sinh, không một nhân viên nào biết cô ấy đang mang thai”. Sau sự việc này, giám đốc điều hành của trung tâm cũng đã từ chức.

song thuc vat 2
 Sau 3 năm, Nathan Sutherland đã thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình

Sau khi xét nghiệm DNA và đối chứng, cảnh sát phát hiện ra rằng Sutherland chính là cha ruột của đứa bé. Ngay sau đó Sutherland bị bắt và bị truy tố. Vào ngày 2/9 vừa qua, Nathan Sutherland – một cựu y tá đã thừa nhận rằng, anh ta đã tấn công tình dục một bệnh nhân sống thực vật và khiến người phụ nữ 29 tuổi này mang thai. Với tội trạng của mình, Sutherland sẽ phải đối mặt với mức án từ 5 đến 10 năm tù.

Người đàn ông tàn nhẫn khâu vùng kín vợ đang mang thai, sững sờ với hành động của nạn nhân

Người đàn ông tàn nhẫn khâu vùng kín vợ đang mang thai, sững sờ với hành động của nạn nhân

Mới đây một người đàn ông đã nhẫn tâm khâu vùng kín của người vợ đang mang thai tại Ấn Độ gây sốc cộng đồng mạng xã hội nước này.

Xem thêm
Từ khóa:   tấn công tình dục bệnh nhân sống thực vật mang thai

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích