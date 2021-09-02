Vào đêm tổ chức hôn lễ của người bạn cùng lớp, một người đàn ông đã tranh thủ cưỡng hiếp hai phù dâu sau khi uống rượu.

Theo Sohu, một người đàn ông họ Châu được người bạn cùng lớp mời đến dự đám cưới, tối đó mọi người đều uống khá nhiều rượu. Trong đó, hai phù dâu rất say, Châu và các bạn cùng lớp đã đưa hai cô gái này về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho hai phù dâu mọi người cùng rời đi. Lúc ra về, Châu tranh thủ lấy thẻ phòng khách sạn rồi bí mật cho vào túi.

Tham gia hôn lễ người bạn cùng lớp, Châu tranh thủ cưỡng hiếp hai phù dâu

Một lúc sau, Châu quay lại khách sạn, dùng thẻ từ mở cửa phòng. Châu lợi dụng lúc hai cô gái lơ mơ không thể chống cự nên đã cưỡng hiếp hai người, sau đó bỏ đi. Vào lúc nửa đêm, sau khi tỉnh rượu hai cô phù dâu đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát bắt Châu và hắn phải trả giá cho hành vi của mình.

Với hành vi phạm pháp của mình, Châu bị kết án 6 năm tù vì tội hiếp dâm

Sau khi bị bắt, Châu đã thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình, hắn thừa nhận cưỡng hiếp hai cô gái cùng một lúc. Với hành vi vi phạm pháp luật của mình, Châu bị kết án 6 năm tù vì tội hiếp dâm. Hôn lễ vốn dĩ là một ngày kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của cô dâu chú rể và những người tham gia. Vậy nhưng với những gì gặp phải, đây quả thực là cơn ác mộng của hai cô phù dâu trong đám cưới này.

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