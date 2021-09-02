23 người bất ngờ ‘sống lại’ sau khi bị ‘khai tử’ và sự thật đắng lòng phía sau vụ việc

Thế giới 02/09/2021 14:41

Một sự việc gây sốc cộng đồng mạng xã hội Ấn Độ đó là 23 người bất ngờ ‘sống lại’ dù đã bị ‘khai tử’, nguyên nhân của sự việc càng khiến cư dân mạng phẫn nộ hơn.

Theo Mạng Hoàn Cầu, gần đây 23 dân làng ở một quận của bang Madhya Pradesh, Ấn Độ được cho là còn sống trong khi các tài liệu chính thức lại cho rằng họ đã chết. Sau khi biết sự việc này, 23 người dân đã làm mọi cách để chứng minh rằng họ còn sống nhưng không hiệu quả.

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 Mặc dù vẫn còn sống nhưng 23 người trong một ngôi làng ở Ấn Độ đã bị chính quyền 'khai tử'

Sau khi tìm hiểu, người ta thấy rằng tình huống khó hiểu này có liên quan đến việc chính quyền địa phương muốn lừa dối để lấy tiền bồi thường. Vì theo chính sách của địa phương, nếu ai đó qua đời vì nhiễm COVID-19 thì gia đình người đó có thể được bồi thường 200.000 rupee (khoảng 62 triệu đồng) nhưng vì những người này "đã chết” nên người nhà không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy họ không nhận được tiền đền bù và toàn bộ số tiền đã rơi vào tay các cán bộ của các sơ, ban, ngành địa phương.

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 Mục đích của việc làm này là muốn tham nhũng số tiền bồi thường mà chính quyền cấp cho các gia đình có người qua đời vì COVID-19

Theo những tiết lộ của những người trong cuộc, trong các đơn vị hành chính cấp làng ở Ấn Độ, các “trưởng lão” của làng có quyền cấp giấy khai sinh và khai tử cho mọi người. Vì vậy trò lừa đảo này có thể coi là một hành vi tham nhũng điển hình. Hiện tại một số nghi phạm và đồng phạm đã bị bắt giữ.

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Từ khóa:   qua đời vì nhiễm COVID-19 tiền bồi thường tham nhũng

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