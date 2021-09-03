Người đàn ông tàn nhẫn khâu vùng kín vợ đang mang thai, sững sờ với hành động của nạn nhân

Thế giới 03/09/2021 18:12

Mới đây một người đàn ông đã nhẫn tâm khâu vùng kín của người vợ đang mang thai tại Ấn Độ gây sốc cộng đồng mạng xã hội nước này.

Theo thông tin từ 163, một người đàn ông ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã tàn nhẫn khâu bộ phận sinh dục của người vợ đang mang thai vì nghi ngờ rằng vợ có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Người đàn ông này tên Rakesh, anh ta trói tay chân người vợ 22 tuổi trước khi thực hiện hành động kinh hoàng này. Sau đó Rakesh bỏ đi để người vợ nằm lại một mình trên vũng máu. Người vợ được gia đình tìm thấy và đưa đi bệnh viện cấp cứu trong khi đó cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Rakesh. Nạn nhân hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở vùng Sindrauli của bang.

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 Người vợ đang mang thai đã bị chồng khâu vùng kín vì nghi ngờ không chung thủy

Báo cáo khám nghiệm của các bác sĩ cho thấy đây là một hành động vô cùng tàn nhẫn và thâm độc. Về mặt thể chất và tâm lý, nó vô cùng nguy hại đối với người phụ nữ. Vậy nhưng sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, người vợ tội nghiệp này lại mềm lòng và cầu xin cảnh sát nương tay với chồng mình. Thậm chí nạn nhân còn xin cảnh sát tha cho chồng để anh ta không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Cộng đồng mạng và phía cảnh sát đều sững sờ trước hành động của người vợ.

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 Vậy nhưng người vợ này vẫn xin cảnh sát tha thứ cho chồng mình

Đây không phải là lần đầu tiên sự việc này xảy ra ở Ấn Độ, vào tháng 3 năm nay, tại bang Uttar Pradesh, một người đàn ông 25 tuổi cũng khâu vùng kín của vợ bằng chỉ nhôm. Người này cũng nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác và đã thô bạo khâu vùng kín của vợ lại.

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Từ khóa:   nghi ngờ vợ ngoại tình trách nhiệm pháp lý khâu bộ phận sinh dục

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