Bé gái 13 tuổi đã bị một người đàn ông tấn công tình dục nhiều lần khi đi thang máy, không chỉ vậy hắn còn đe dọa giết cả nhà cô bé nếu dám báo cảnh sát.

Những ngày qua truyền thông Trung Quốc chấn động bởi thông tin cô bé 13 tuổi ở Hợp Phì bị tấn công tình dục khi đi thang máy. Trong vòng 3 ngày, cô bé bị một người đàn ông lạm dụng tình dục 2 lần ngay trong thang máy. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 24/8 và 8 giờ 30 ngày 26/8. Cô bé 13 tuổi bị một người đàn ông tấn công tình dục ngay trong thang máy Vào ngày 24/8, Tiểu Phương xuống dưới nhà nhận chuyển phát nhanh, sau khi nhận đồ, cô bé nhanh chóng đi vào thang máy. Lúc này có một người đàn ông mặc đồ đen cũng đi vào và đứng phía sau Tiểu Phương. Khi cửa thang máy vừa đóng lại, người đàn ông này đã vòng tay lên phía trước ôm chặt Tiểu Phương.

Mặc dù cô bé 13 tuổi đã cố gắng vùng vẫy nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tha. Toàn bộ quá trình diễn ra khoảng 30 giây. Không ngờ trước khi Tiểu Phương bước ra khỏi thang máy người đàn ông này đã đe dọa cô bé, nếu Tiểu Phương dám gọi cảnh sát, hắn sẽ giết cô bé trước sau đó giết cả gia đình cô. Người đàn ông này còn đe dọa cô bé không được báo cảnh sát Tuy nhiên vào ngày thứ ba sau khi xảy ra sự việc, tức là ngày 26/8, Tiểu Phương lại bị người đàn ông này tấn công trong thang máy, lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Hắn ôm chặt Tiểu Phương rồi dồn cô bé vào góc thang máy sau đó hôn và sợ ngực Tiểu Phương. May mắn thay, sau đó có những cư dân khác vào thang máy nên người đàn ông này mới không tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Nhân cơ hội này Tiểu Phương đã thoát khỏi thang máy.

Phía cảnh sát cho biết, hiện tại người đàn ông này đã bị giam giữ hình sự Tiểu Phương năm nay 13 tuổi và sống cùng ông bà nội, bình thường cô bé rất ngoan ngoãn và nghe lời. Ông nội của Tiểu Phương tiết lộ, hai ngày nay cô bé thường kêu la vào ban đêm. Ban ngày Tiểu Phương không muốn giao tiếp với gia đình, cô bé không muốn ở một mình vì sợ hãi. Hiện tại người đàn ông đã bị giam giữ hình sự, trong khi Tiểu Phương được gia đình đưa đi bệnh viện để điều trị tâm lý.

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