Phẫn nộ: Trong vòng ba ngày, bé gái 13 tuổi bị một người đàn ông tấn công tình dục 2 lần trong thang máy

Thế giới 02/09/2021 23:30

Bé gái 13 tuổi đã bị một người đàn ông tấn công tình dục nhiều lần khi đi thang máy, không chỉ vậy hắn còn đe dọa giết cả nhà cô bé nếu dám báo cảnh sát.

Những ngày qua truyền thông Trung Quốc chấn động bởi thông tin cô bé 13 tuổi ở Hợp Phì bị tấn công tình dục khi đi thang máy. Trong vòng 3 ngày, cô bé bị một người đàn ông lạm dụng tình dục 2 lần ngay trong thang máy. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 24/8 và 8 giờ 30 ngày 26/8.

tan cong tinh duc 1
 Cô bé 13 tuổi bị một người đàn ông tấn công tình dục ngay trong thang máy

Vào ngày 24/8, Tiểu Phương xuống dưới nhà nhận chuyển phát nhanh, sau khi nhận đồ, cô bé nhanh chóng đi vào thang máy. Lúc này có một người đàn ông mặc đồ đen cũng đi vào và đứng phía sau Tiểu Phương. Khi cửa thang máy vừa đóng lại, người đàn ông này đã vòng tay lên phía trước ôm chặt Tiểu Phương.

Mặc dù cô bé 13 tuổi đã cố gắng vùng vẫy nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tha. Toàn bộ quá trình diễn ra khoảng 30 giây. Không ngờ trước khi Tiểu Phương bước ra khỏi thang máy người đàn ông này đã đe dọa cô bé, nếu Tiểu Phương dám gọi cảnh sát, hắn sẽ giết cô bé trước sau đó giết cả gia đình cô.

tan cong tinh duc 2
 Người đàn ông này còn đe dọa cô bé không được báo cảnh sát

Tuy nhiên vào ngày thứ ba sau khi xảy ra sự việc, tức là ngày 26/8, Tiểu Phương lại bị người đàn ông này tấn công trong thang máy, lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Hắn ôm chặt Tiểu Phương rồi dồn cô bé vào góc thang máy sau đó hôn và sợ ngực Tiểu Phương. May mắn thay, sau đó có những cư dân khác vào thang máy nên người đàn ông này mới không tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Nhân cơ hội này Tiểu Phương đã thoát khỏi thang máy.

tan cong tinh duc 3
 Phía cảnh sát cho biết, hiện tại người đàn ông này đã bị giam giữ hình sự

Tiểu Phương năm nay 13 tuổi và sống cùng ông bà nội, bình thường cô bé rất ngoan ngoãn và nghe lời. Ông nội của Tiểu Phương tiết lộ, hai ngày nay cô bé thường kêu la vào ban đêm. Ban ngày Tiểu Phương không muốn giao tiếp với gia đình, cô bé không muốn ở một mình vì sợ hãi. Hiện tại người đàn ông đã bị giam giữ hình sự, trong khi Tiểu Phương được gia đình đưa đi bệnh viện để điều trị tâm lý.

Dự tiệc cưới bạn cùng lớp, người đàn ông tranh thủ cưỡng hiếp hai phù dâu

Dự tiệc cưới bạn cùng lớp, người đàn ông tranh thủ cưỡng hiếp hai phù dâu

Vào đêm tổ chức hôn lễ của người bạn cùng lớp, một người đàn ông đã tranh thủ cưỡng hiếp hai phù dâu sau khi uống rượu.

Xem thêm
Từ khóa:   hành vi đồi bại giam giữ hình sự chăm sóc tâm lý

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích