Hot girl mạng 21 tuổi tự quay 100 video khoe thân rồi bán cho 200 người thu về hơn 500 triệu đồng

Thế giới 04/09/2021 22:47

Mới đây một hot girl mạng 21 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì phát tán 100 video khiêu dâm của bản thân cho 200 người.

Hiện nay, các nền tảng phát video trực tuyến phát triển, nhiều cô gái kiếm được rất nhiều tiền và được cộng đồng mạng gọi là hot girl. Vậy nhưng không ít người lợi dụng công nghệ để phát tán những video khiêu dâm.

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 Cô hot girl mạng đã tự quay những cảnh mát mẻ của bản thân sau đó bán cho người khác

Cách đây vài ngày, người dân ở Tượng Sơn, Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc phát hiện có người thường xuyên đăng tải và bán những video nhạy cảm trên một nền tảng trực tuyến và đã báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện ra chủ nhân của những video này là Liệu – một người dẫn chương trình 21 tuổi.

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 Được biết, Liệu đã bán ít nhất 600 video gợi cảm và thu về hơn 500 triệu đồng

Khi khám xét nơi ở của Liệu, cảnh sát đã phát hiện ra rất nhiều video khác, cô hot girl 21 tuổi này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Liệu đã quay khoảng 100 video khoe thân rồi phát tán cho gần 200 fan hâm mộ. Liệu thừa nhận từng bán ít nhất 600 video và thu về khoảng 150.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 500 triệu đồng). Hiện tại, Liệu đã bị công an Tượng Sơn bắt giữ vì sản xuất và buôn bán tài liệu khiêu dâm để kiếm lời.

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Từ khóa:   video khiêu dâm tài liệu khiêu dâm báo cảnh sát

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