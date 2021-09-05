Con trai được nhà trường thông báo cần cách ly vì tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19, hành động của ông bố khiến hiệu trưởng bàng hoàng

Sau khi nhà trường thông báo con trai cần phải cách ly vì tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19, người đàn ông đã không giữ được bình tĩnh.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ba người đàn ông ở Pima, bang Arizona, Mỹ đã đột nhập vào văn phòng hiệu trưởng của một trường tiểu học địa phương và đe dọa sẽ “bắt giữ” hiệu trưởng. Lý do được một trong 3 người đàn ông đưa ra là vì nhà trường đã thông báo con trai ông phải cách ly vì tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19.

Biết tin con trai phải cách ly vì COVID-19, người đàn ông đã xông thẳng đến trường học

Truyền thông địa phương cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 2/9. Vào thời điểm đó một học sinh của trường dương tính với SARS-CoV-2, theo chính sách của địa phương, những ai tiếp xúc với ca nhiễm này đều phải cách ly ít nhất một tuần. Trong số đó có con trai của một trong ba người đàn ông này. Sau khi nhà trường ra thông báo, bố của đứa trẻ đã xuất hiện tại trường và có hành vi gây hấn, gây ồn ào với các nhân viên trong trường nên hiệu trưởng đã mời ông vào phòng làm việc của mình.

Ngay sau đó, người đàn ông này đã gọi thêm hai người bạn khác mang theo một sợi dây xông thẳng vào phòng làm việc của bà hiệu trưởng. Dù hiệu trưởng có nói thế nào những người này cũng không nghe bà giải thích, sau đó họ còn đe dọa sẽ bắt bà đi. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của cảnh sát, sự việc mới được giải quyết.

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