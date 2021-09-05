Cậu bé 8 tuổi trước khi qua đời cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ trên sàn nhà, ba ngày sau đó người mẹ cũng tự tử khi biết được nguyên nhân.

Tiểu Hân và Vương Đông là bạn học từ thời đại học, Tiểu Hân là con gái một gia đình giàu có, không những xinh đẹp lại giỏi giang, còn Vương Đông là con nà nghèo. Họ phớt lờ sự phản đối của các thành viên trong gia đình và quyết định đến với nhau. Sự kiên định trong tình yêu của Tiểu Hân và Vương Đông khiến ai cũng phải ghen tị. Dù gia đình phản đối nhưng Tiểu Hân vẫn quyết tâm kết hôn với Vương Đông Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Hân và Vương Đông dọn về sống chung, một thời gian sau Tiểu Hân mang thai, Vương Đông đã xin hỏi cưới Tiểu Hân nhưng gia đình cô không đồng ý. Gia đình từ mặt Tiểu Hân nhưng cô vẫn quyết định lập gia đình với người mình yêu.

Một thời gian dài sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn sống hạnh phúc. Chớp nhoáng con trai họ đã được 8 tuổi, cuộc sống hạnh phúc của gia đình Tiểu Hân luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Vậy nhưng một ngày trời mưa, cậu con trai đòi ăn đồ ngọt, chiều con Vương Đông đã đưa con đi mua. Không ngờ rằng khi đang đi trên đường đã xảy ra tai nạn ô tô. Vì bảo vệ con khiến Vương Đông bị thương nặng và tử vong ngay tại chỗ. Sau khi Vương Đông qua đời, Tiểu Hân vô cùng suy sụp, cô không quan tâm gì đến sự sống chết của con trai mình. Thậm chí có những lúc cô còn đánh đập và mắng mỏ con trai, Tiểu Hân cho rằng con trai chính là nguyên nhân khiến Vương Đông qua đời.

Sau khi Vương Đông qua đời, Tiểu Hân suy sụp và đổ lỗi cho con trai Gần đây, cậu con trai 8 tuổi dường như không khỏe, sức khỏe của cậu bé ngày một suy giảm. Một hôm cậu bé ngất xỉu, Tiểu Hân đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết do di chứng của vụ tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu bé, do phát hiện quá muộn nên không thể cứu chữa được nữa. Tiểu Hân đành đưa con về nhà. Trước khi qua đời, cậu bé luôn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà vậy nhưng Tiểu Hân không để ý đến chi tiết này. Sau khi lo chuyện hậu sự cho con, Tiểu Hân mới nhớ đến chuyện này nên đã tìm thử xem có gì dưới sàn nhà hay không. Chẳng thể ngờ, cô đã tìm thấy cuốn nhật ký mà cậu con trai tội nghiệp nghi mỗi ngày. Vì sợ mẹ trách mắng, cậu bé không dám chia sẻ với mẹ. Cậu chỉ biết viết ra những tâm sự của mình mà thôi. Cậu bé không dám tâm sự bất kỳ chuyện gì với mẹ vì sợ bị mắng Trong cuốn nhật ký có đoạn viết: “Con thấy bố chết ngay trước mặt, con rất sợ nhưng không dám nói với mẹ vì sợ mẹ lại mắng”. Một ngày khác cậu bé viết: “Hình như con bị ốm, con khó chịu lắm nhưng con phải chịu đựng, con sợ nói ra mẹ sẽ mắng con”. Rất nhiều bài viết tương tự như vậy trong cuốn nhật ký của cậu bé. Sau khi đọc xong, Tiểu Hân khóc nức nở, cô không ngờ rằng bản thân mình đã góp phần vào cái chết của con trai. Tiểu Hân ngồi trong phòng con trai suốt 3 ngày rồi cuối cùng tìm đến cái chết để giải thoát.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-qua-doi-con-trai-8-tuoi-nhin-cham-cham-xuong-san-nha-tim-hieu-nguyen-nhan-nguoi-me-cung-tu-tu-3-ngay-sau-do-422520.html