Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp" chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung

Đời sống 14/12/2021 16:24

Phạm Thị Ngọc Ánh – Cựu top 5 người đẹp thể thoa Hoa hậu Việt Nam 2020 bất ngờ “trở lại” gây bão mạng xã hội với vóc dáng xinh đẹp và quyến rũ.

Phạm Thị Ngọc Ánh sinh năm 1999, hiện sinh sống tại Hà Nội. Cô nàng là một gương mặt quen thuộc với fan bóng đá bởi cô chính là bạn gái cũ của cầu thủ Nguyễn Trọng Đại, thành viên đội tuyển U23 Việt Nam, cô nàng đã làm chao đảo biết bao anh chàng mê bộ môn “thể thao Vua”.

Người đẹp Ngọc Ánh đã gây ấn tượng cho công chúng với làn da trắng trẻo, vòng eo thon gọn và gương mặt xinh đẹp . Ngoài ra cô còn sở hữu số đo ba vòng và chiều cao hài hoà 1m71 đã giúp Ngọc Ánh đi tới chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2019 và gặt hái được thành công, tiếng vang ở rất nhiều cuộc thi sắc đẹp khác.

Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 1
 Sở hữu chiều cao 1m71 và làn da trắng nổi bật, cô nàng gây chú ý cộng đồng mạng với vóc dáng cực kì nóng bỏng
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 2
Ngọc Ánh và Trọng Đại công khai tình cảm vào tháng 3/2020 nhưng đã “đường ai nấy đi” vào tháng 7/2020. Ai cũng tiếc nuối cho cặp đôi trai tài gái sắc này. 

Người đẹp Ngọc Ánh đã tạo được ấn tượng với công chúng và gặt hái được nhiều thành công ở các cuộc thi sắc đẹp việt Nam.

Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 3
 Ngọc Ánh lộng lẫy tại Hoa hậu Việt Nam 2020
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 4
 Số đo ba vòng của Ngọc Ánh tại thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 là 77-59-91. Cô tham gia cuộc thi để giao lưu học hỏi nhằm hoàn thiện bản thân.
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 Cô nàng lọt Top 5 Người đẹp Thể thao, Top 5 Người đẹp được yêu thích nhất, Top 5 Người đẹp Truyền thông và Top 22 chung cuộc
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 6
 Ngọc Ánh là người đẹp về nhất trong cuộc thi chạy cự ly ngắn 30m diễn ra tại bãi biển Vũng Tàu thời điểm đó, điều đã giúp cô vào top 5 danh hiệu Người đẹp thể thao Hoa hậu Việt Nam 2020.
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 7
 Năm 2018, Ngọc Ánh cũng đã từng lọt vào top 7 Miss Áo dài Việt Nam
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 8
 Cô nàng cũng lọt vào top 3 người đẹp có vòng eo nhỏ nhất trong Hoa hậu Việt Nam 2020 với số đo vòng 2 là 58cm.
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 9
Hiện Ngọc Ánh là sinh viên của Đại học Công đoàn, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp 
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 10
 Ngoài ra cô nàng còn là một người mẫu, MC tự do. Được biết mục tiêu tương lai của Ngọc Ánh là trở thành MC - biên tập viên, chính vì vậy cô đã nhận một số công việc  để tích luỹ kinh nghiệm cho tương lai.
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 11
 Hiện nay số đo ba vòng của Ngọc Ánh là: 81-58-91. Vòng eo cô nàng vẫn cực kì thon gọn. Nhờ vóc dáng xinh đẹp này đã giúp cô nàng gây được tiếng vang lớn sau khi bước ra rất nhiều cuộc thi.
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 12
Mới đây người đẹp lại làm chao đảo cộng đồng mạng với những bức hình luyện bắn cung cực kì xinh đẹp của mình
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 13
Trong những bức ảnh bắn cung, cô nàng giản dị trong bộ đồ tập áo crop-top, quần legging bó sát; nhưng điểm đáng chú ý là vóc dáng “sắc bén” chuẩn người mẫu của cô nàng.
Mỹ nhân nổi bật với vóc dáng “đỉnh chóp' chuẩn người mẫu trong hình ảnh tập bắn cung - Ảnh 14
Cô nàng từng chia sẻ rằng mình hài lòng với những gì mình đang có và vẫn đang cố gắng trau dồi hoàn thiện bản thân từng ngày.
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