Bạn gái Hoàng Đức tậu xế hộp mới, không quên nhấn mạnh việc dùng 'tiền túi' khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ

Nhịp sống trẻ 22/02/2022 06:15

Ở tuổi 25, bạn gái Hoàng Đức tự tậu xế hộp, trên người dát toàn đồ hiệu khiến không ít netizen ghen tỵ.

Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, cầu thủ Hoàng Đức còn có chuyện tình yêu đẹp với cô bạn gái gợi cảm, quyến rũ tên Gia Hân.

 

Vẻ đẹp cô bạn gái hơn tuổi của tiền vệ Hoàng Đức

Mới đây, Gia Hân - bạn gái xinh đẹp của cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức (Hoàng Đức là cầu thủ vừa đoạt giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2021) khoe tậu xế hộp mới. Theo chia sẻ của chính chủ thì xe mới của cô có màu trắng, giá hơn 700 triệu đồng. Để tránh bị hiểu nhầm 'dựa vào' bạn trai, Gia Hân chú thích: 'Có ước mơ. Có cố gắng. Cảm ơn bản thân'.

Bạn gái Hoàng Đức vừa khoe một bản hợp đồng khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ - Ảnh 1.
 Bạn gái Hoàng Đức tự sắm xế hộp trị giá hơn 700 triệu đồng

Trước đó, Gia Hân từng thường xuyên tạo dáng trước một xế hộp khác. (Ảnh: FB Gia Hân)

Trên một số diễn đàn, dân mạng dành lời khen cho Gia Hân vì giỏi giang, kiếm tiền không kém gì bạn trai cầu thủ. Dù mới chỉ 25 tuổi nhưng cô nàng đã sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa, thường xuyên diện hàng hiệu, đi du lịch, ăn uống sang chảnh. Được biết, hot girl quê Đồng Nai hiện đang làm việc trong lĩnh vực làm đẹp.

Hot girl...Nguyễn Gia Hân... - Ô-Đẹp.Vn

Không chỉ xinh đẹp, Gia Hân còn rất thành công với việc kinh doanh sản phẩm chăm sóc tóc và dịch vụ làm đẹp. Được biết, bạn gái Hoàng Đức đang sở hữu một spa nhỏ ở Biên Hoà (Đồng Nai).

Tậu xế hộp ở tuổi 25 bạn gái Hoàng Đức được netizen ngưỡng mộ

Nhan sắc và sự nổi tiếng đem đến cho Gia Hân nguồn thu nhập đáng nể, có cuộc sống sang chảnh.

Ảnh: Tổng hợp, Internet, FBNV

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Từ khóa:   bạn gái Hoàng Đức Hoàng Đức và bạn gái tậu xế hộp

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