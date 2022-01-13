Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa

Nhu cầu mua hàng online dịp cận Tết ngày càng tăng, kèm theo đó là những cái kết đắng kèm vô số câu chuyện dở khóc dở cười.

Mua hàng online luôn là vấn đề đau đầu của hội chị em bởi gặp cửa hàng uy tín, có tâm thì chẳng sao nhưng vô tình đặt niềm tin sai chỗ là ngay lập tức sẽ “toang” ngay. Tết cận kề cũng là thời điểm nhà nhà, người người đổ xô đi mua sắm thế nhưng đối với những người bận rộn, thời gian không có nhiều thì mua hàng trên mạng chính là giải pháp duy nhất. Thế nhưng từ xưa đến nay, việc mua hàng online luôn mang lại cho người trải nhiệm những tình huống dở khóc dở cười, hình một đằng, sản phẩm nhận được lại một nẻo vô cùng đau đầu. Không ít bộ sưu tập thời trang đón tết do chủ shop đăng thì vô cùng lung linh nhưng người mua mặc vào thì cực kỳ thảm họa.

Thiết kế sai vô cùng của chiếc váy voan công chúa điệu đà so với hàng của chủ shop chụp Sầu lòng vì mua hàng online, cô gái dưới đây khi nhận được chiếc váy voan siêu điệu đà, nữ tính này không biết đã khóc thét như thế nào. Theo như hình ảnh mà shop đăng tải, mẫu váy gồm áo ren trắng và chân váy voan hồng 2 lớp vô cùng nữ tính với giá chỉ vài trăm nghìn. Thế nhưng, hàng nhận được lại khác “một trời một vực”. Phần hoa cổ to tướng cực thô, tay voan lùng thùng, phần thân nhăn nhúm. Chân váy thay vì các nếp gấp giúp tạo độ bồng bềnh và đem lại nét nữ tính cho người mặc lại là lớp vải voan trong suốt, lộ phần lót nhàu nhĩ. Cạn lời nhất là phần nơ thắt của váy nhìn sơ đã biết mô-đen hàng chợ. Một số netizen không những không an ủi vị khách hàng "không may" này mà còn chê kinh nghiệm mua sắm vẫn còn "non" và "xanh" lắm Trước đó, cũng có một trường hợp mua áo dài voan mặc Tết và nhận được một mớ bùng nhùng không biết có nên làm giẻ lau không. Đã vậy, khi liên hệ với chủ shop, cô gái này còn bị "phũ" thẳng cánh.

Khi nhận bộ áo dài cách tân chơi tết này chắc khách hàng "khóc một dòng sông" vì quá khác xa so với tưởng tượng Cay đắng khi nhận được hàng đã đành, chủ shop lại còn phũ luôn với khách hàng của mình Tết đang cận kề, thế nhưng thay vì được lên đồ “chanh sả” y như mẫu thì hội chị em chỉ còn biết khóc thét vì những trải nghiệm sầu lòng khi mua hàng online. Xem lại bộ sưu tập "hàng lỗi" này mới thấy việc có nhiều kinh nghiệm khi mua sắm online là quan trọng đến thế nào. Tưởng tượng luôn khác xa so với thực tế, chắc khi mua hàng cô gái này không bao giờ nghĩ mình lại bị biến thành khúc giò như thế này Áo phao dáng dài style Hàn Quốc lại biến thành "Thần điêu đại hiệp Dương Quá" Áo len croptop đúng chuẩn thần thái lạnh lùng lại trở thành phiên bản "khùng" khác xa so với ảnh shop Set đồ tím lịm tìm sim trendy đầy khí chất Hong Kong lên người thì "chẳng còn gì để mất" Tậu chiếc áo lông, thử style giấu quần cho thể thao rốt cuộc nhìn chẳng ra làm sao Đổi phong cách thời trang sang nữ thần thì có giống bà bán sạp hàng ở góc phố không? Thấy shop bán chiếc quần bò nhúm ống khá lạ mắt, rước về mình mặc như chân vịt Thêm một "tai nạn" khi mua hàng online là áo phao dáng dài kiểu Hàn Quốc Đầu mình quá to hay cái cổ áo quá nhỏ vậy trời? Cuối cùng là pha chốt đơn chiếc váy ren tiểu thư, nhưng hàng nhận về không khác gì miếng rèm cửa may đè lên miếng giẻ rách

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