Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa

Nhịp sống trẻ 13/01/2022 20:25

Nhu cầu mua hàng online dịp cận Tết ngày càng tăng, kèm theo đó là những cái kết đắng kèm vô số câu chuyện dở khóc dở cười.

Mua hàng online luôn là vấn đề đau đầu của hội chị em bởi gặp cửa hàng uy tín, có tâm thì chẳng sao nhưng vô tình đặt niềm tin sai chỗ là ngay lập tức sẽ “toang” ngay. Tết cận kề cũng là thời điểm nhà nhà, người người đổ xô đi mua sắm thế nhưng đối với những người bận rộn, thời gian không có nhiều thì mua hàng trên mạng chính là giải pháp duy nhất.

Thế nhưng từ xưa đến nay, việc mua hàng online luôn mang lại cho người trải nhiệm những tình huống dở khóc dở cười, hình một đằng, sản phẩm nhận được lại một nẻo vô cùng đau đầu. Không ít bộ sưu tập thời trang đón tết do chủ shop đăng thì vô cùng lung linh nhưng người mua mặc vào thì cực kỳ thảm họa.

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 1
Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 2
Thiết kế sai vô cùng của chiếc váy voan công chúa điệu đà so với hàng của chủ shop chụp

Sầu lòng vì mua hàng online, cô gái dưới đây khi nhận được chiếc váy voan siêu điệu đà, nữ tính này không biết đã khóc thét như thế nào. Theo như hình ảnh mà shop đăng tải, mẫu váy gồm áo ren trắng và chân váy voan hồng 2 lớp vô cùng nữ tính với giá chỉ vài trăm nghìn. Thế nhưng, hàng nhận được lại khác “một trời một vực”. Phần hoa cổ to tướng cực thô, tay voan lùng thùng, phần thân nhăn nhúm. Chân váy thay vì các nếp gấp giúp tạo độ bồng bềnh và đem lại nét nữ tính cho người mặc lại là lớp vải voan trong suốt, lộ phần lót nhàu nhĩ. Cạn lời nhất là phần nơ thắt của váy nhìn sơ đã biết mô-đen hàng chợ.

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 3
Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 4
Một số netizen không những không an ủi vị khách hàng "không may" này mà còn chê kinh nghiệm mua sắm vẫn còn "non" và "xanh" lắm

Trước đó, cũng có một trường hợp mua áo dài voan mặc Tết và nhận được một mớ bùng nhùng không biết có nên làm giẻ lau không. Đã vậy, khi liên hệ với chủ shop, cô gái này còn bị "phũ" thẳng cánh.

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 5
Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 6
Khi nhận bộ áo dài cách tân chơi tết này chắc khách hàng "khóc một dòng sông" vì quá khác xa so với tưởng tượng
Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 7
Cay đắng khi nhận được hàng đã đành, chủ shop lại còn phũ luôn với khách hàng của mình

Tết đang cận kề, thế nhưng thay vì được lên đồ “chanh sả” y như mẫu thì hội chị em chỉ còn biết khóc thét vì những trải nghiệm sầu lòng khi mua hàng online. Xem lại bộ sưu tập "hàng lỗi" này mới thấy việc có nhiều kinh nghiệm khi mua sắm online là quan trọng đến thế nào.

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 8
Tưởng tượng luôn khác xa so với thực tế, chắc khi mua hàng cô gái này không bao giờ nghĩ mình lại bị biến thành khúc giò như thế này

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 9

Áo phao dáng dài style Hàn Quốc lại biến thành "Thần điêu đại hiệp Dương Quá"

 

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 10
Áo len croptop đúng chuẩn thần thái lạnh lùng lại trở thành phiên bản "khùng" khác xa so với ảnh shop

 

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 11
Set đồ tím lịm tìm sim trendy đầy khí chất Hong Kong lên người thì "chẳng còn gì để mất"

 

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 12
Tậu chiếc áo lông, thử style giấu quần cho thể thao rốt cuộc nhìn chẳng ra làm sao

 

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 13
Đổi phong cách thời trang sang nữ thần thì có giống bà bán sạp hàng ở góc phố không?

 

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 14
Thấy shop bán chiếc quần bò nhúm ống khá lạ mắt, rước về mình mặc như chân vịt

 

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 15
Thêm một "tai nạn" khi mua hàng online là áo phao dáng dài kiểu Hàn Quốc

 

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 16
Đầu mình quá to hay cái cổ áo quá nhỏ vậy trời?

 

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa - Ảnh 17
Cuối cùng là pha chốt đơn chiếc váy ren tiểu thư, nhưng hàng nhận về không khác gì miếng rèm cửa may đè lên miếng giẻ rách

 

SỐC: Dạy con gái 10 tuổi của người tình học online, gã thanh niên 'giở trò đồi bại' ngay trên gác xép phòng trọ

SỐC: Dạy con gái 10 tuổi của người tình học online, gã thanh niên 'giở trò đồi bại' ngay trên gác xép phòng trọ

Lợi dụng lúc người tình đang nấu cơm, Trần Anh Tuấn, 29 tuổi, xâm hại con gái riêng 10 tuổi của chị này khi dạy cháu bé học online trên gác.

Xem thêm
Từ khóa:   mua hàng online đặt hàng online shopping online

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 8 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời