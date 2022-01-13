Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa

Nhu cầu mua hàng online dịp cận Tết ngày càng tăng, kèm theo đó là những cái kết đắng kèm vô số câu chuyện dở khóc dở cười.
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Mua hàng online luôn là vấn đề đau đầu của hội chị em bởi gặp cửa hàng uy tín, có tâm thì chẳng sao nhưng vô tình đặt niềm tin sai chỗ là ngay lập tức sẽ “toang” ngay. Tết cận kề cũng là thời điểm nhà nhà, người người đổ xô đi mua sắm thế nhưng đối với những người bận rộn, thời gian không có nhiều thì mua hàng trên mạng chính là giải pháp duy nhất.
Thế nhưng từ xưa đến nay, việc mua hàng online luôn mang lại cho người trải nhiệm những tình huống dở khóc dở cười, hình một đằng, sản phẩm nhận được lại một nẻo vô cùng đau đầu. Không ít bộ sưu tập thời trang đón tết do chủ shop đăng thì vô cùng lung linh nhưng người mua mặc vào thì cực kỳ thảm họa.
Sầu lòng vì mua hàng online, cô gái dưới đây khi nhận được chiếc váy voan siêu điệu đà, nữ tính này không biết đã khóc thét như thế nào. Theo như hình ảnh mà shop đăng tải, mẫu váy gồm áo ren trắng và chân váy voan hồng 2 lớp vô cùng nữ tính với giá chỉ vài trăm nghìn. Thế nhưng, hàng nhận được lại khác “một trời một vực”. Phần hoa cổ to tướng cực thô, tay voan lùng thùng, phần thân nhăn nhúm. Chân váy thay vì các nếp gấp giúp tạo độ bồng bềnh và đem lại nét nữ tính cho người mặc lại là lớp vải voan trong suốt, lộ phần lót nhàu nhĩ. Cạn lời nhất là phần nơ thắt của váy nhìn sơ đã biết mô-đen hàng chợ.
Trước đó, cũng có một trường hợp mua áo dài voan mặc Tết và nhận được một mớ bùng nhùng không biết có nên làm giẻ lau không. Đã vậy, khi liên hệ với chủ shop, cô gái này còn bị "phũ" thẳng cánh.
Tết đang cận kề, thế nhưng thay vì được lên đồ “chanh sả” y như mẫu thì hội chị em chỉ còn biết khóc thét vì những trải nghiệm sầu lòng khi mua hàng online. Xem lại bộ sưu tập "hàng lỗi" này mới thấy việc có nhiều kinh nghiệm khi mua sắm online là quan trọng đến thế nào.