Lợi dụng lúc người tình đang nấu cơm, Trần Anh Tuấn, 29 tuổi, xâm hại con gái riêng 10 tuổi của chị này khi dạy cháu bé học online trên gác.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương chiều (11/1) cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Anh Tuấn (29 tuổi, quê Thanh Hoá) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Dẫn nguồn từ Báo điện tử Vietnamnet, điều tra ban đầu cho thấy, Tuấn chung sống như vợ chồng với chị A (28 tuổi, quê quán TP.HCM) cùng cháu N. (10 tuổi, con riêng của chị A) ở tại phòng trọ trên ở phường Bình Hoà (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).



Tuấn bị bắt trong lúc lẩn trốn tại Củ Chi (TP.HCM)

Khoảng 18h ngày 8/1, trong lúc chị A đang nấu cơm dưới nhà thì Tuấn dạy bé N học bài trên gác. Khoảng 15 phút sau, chị A đưa đồ ăn lên gác cho con thì phát hiện Tuấn đang có hành vi giao cấu với bé N.

Sự việc bị bại lộ, Tuấn bỏ trốn. Chị A. sau đó trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt khẩn cấp Tuấn khi đang lẩn trốn ở huyện Củ Chi (TP.HCM).

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