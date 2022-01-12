SỐC: Dạy con gái 10 tuổi của người tình học online, gã thanh niên 'giở trò đồi bại' ngay trên gác xép phòng trọ

Xã hội 12/01/2022 09:04

Lợi dụng lúc người tình đang nấu cơm, Trần Anh Tuấn, 29 tuổi, xâm hại con gái riêng 10 tuổi của chị này khi dạy cháu bé học online trên gác.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương chiều (11/1) cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Anh Tuấn (29 tuổi, quê Thanh Hoá) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Dẫn nguồn từ Báo điện tử Vietnamnet, điều tra ban đầu cho thấy, Tuấn chung sống như vợ chồng với chị A (28 tuổi, quê quán TP.HCM) cùng cháu N. (10 tuổi, con riêng của chị A) ở tại phòng trọ trên ở phường Bình Hoà (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

SỐC: Dạy con gái 10 tuổi của người tình học online, gã thanh niên 'giở trò đồi bại' ngay trên gác xép phòng trọ - Ảnh 1
Tuấn bị bắt trong lúc lẩn trốn tại Củ Chi (TP.HCM) 

Khoảng 18h ngày 8/1, trong lúc chị A đang nấu cơm dưới nhà thì Tuấn dạy bé N học bài trên gác. Khoảng 15 phút sau, chị A đưa đồ ăn lên gác cho con thì phát hiện Tuấn đang có hành vi giao cấu với bé N.

Sự việc bị bại lộ, Tuấn bỏ trốn. Chị A. sau đó trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt khẩn cấp Tuấn khi đang lẩn trốn ở huyện Củ Chi (TP.HCM).

Bình Phước: Bắt giữ gã bố dượng nhiều lần giở trò đồi bại với con riêng của vợ

Bình Phước: Bắt giữ gã bố dượng nhiều lần giở trò đồi bại với con riêng của vợ

Lợi dụng con riêng của vợ thường đi về chơi thăm em trai, gã bố dượng đã thực hiện hành vi đồi bại.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm con gái người tình hiếp dâm bé gái 10 tuổi hiếp dâm bé gái học online

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 49 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số