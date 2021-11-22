Lợi dụng con riêng của vợ thường đi về chơi thăm em trai, gã bố dượng đã thực hiện hành vi đồi bại.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 21/11, Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp L.N.D. (31 tuổi, trú ấp Sóc Ruộng, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Cụ thể, ngày 18/11, cơ quan công an tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc phát hiện L.N.D. có hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi.

Tại cơ quan công an, L.N.D. đã khai nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái tại phòng ngủ của nhà mình và nhà bà ngoại bé gái.

D. bị bắt về tội Hiếp dâm bé gái dưới 13 tuổi - Ảnh: Zingnews

Được biết, bé gái là con riêng của vợ, hàng ngày vợ của D. đi làm công nhân nên gửi con sang nhà bà ngoại tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, cách nhà của L.N.D. khoảng 1,5 km. Tuy nhiên, bé gái vẫn thường đi về chơi bên nhà mẹ và bố dượng vì còn có em trai ở nhà.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của D.

Bé gái 15 tuổi cắt tay tự tử sau khi bị khống chế cưỡng hiếp: Đối tượng có thể bị tăng nặng hình phạt Luật sư nhận định, đối tượng hại đời bé gái dẫn tới việc bé gái có ý định tự tử là tình tiết tăng nặng đối với hành vi của đối tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-phuoc-bat-giu-ga-bo-duong-nhieu-lan-gio-tro-doi-bai-voi-con-rieng-cua-vo-437778.html