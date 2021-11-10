Theo cáo trạng, vào khoảng 17h30 ngày 17/4, Dũng đi dự đám giỗ tại nhà hàng xóm ở tổ 1 khu phố 3, phường Long Tâm. Đến khoảng 20h20 cùng ngày, Dũng đi bộ về nhà nhưng thấy cửa khóa nên định đi qua nhà bố vợ ở phường Long Toàn, TP Bà Rịa để dự tiệc sinh nhật.

Liên quan đến vụ bé gái bé gái tên P.N.Q.N. (SN 2016) tử vong ở BR-VT khiến dư luận xôn xao vào khoảng tháng 4/2021, theo VietNamNet, hôm nay, ngày 10/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa Phạm Văn Dũng (tên gọi khác " Dũng giá ", SN 1975, trú phường Long Tâm, TP Bà Rịa) ra xét xử với các tội danh: Giết người, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16. Người này chính là bị cáo gây ra vụ hiếp dâm, sát hại bé N..

Tại đây, Dũng đã bế nạn nhân vào khu vực bãi đất trống gần nhà rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Quá trình thực hiện do lo sợ cháu N. chống dự và kêu la nên Dũng đã dùng tay bóp cổ nạn nhân, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Dũng bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường rồi tiếp tục đi đến nhà bố vợ dự sinh nhật.

Trên đường đi, khi đến hẻm 122 đường Võ Thị Sáu thì Dũng nhìn thấy cháu N. (cùng trú phường Long Tâm) đi phía sau, nên nảy sinh ham muốn tình dục với cháu N.

Đến khuya cùng ngày, gia đình không thấy cháu N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân ở bãi đất trống cách nhà 300m. Sau một ngày vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Dũng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp thị

Đáng sợ hơn, lật lại quá khứ của bị cáo, nhiều người bàng hoàng nhận ra hành vi xâm hại trẻ em này của hắn không chỉ mới xảy ra. Theo đó, khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021 bị can Dũng có hành vi dâm ô với 3 bé gái khác (cháu C - SN 2011; cháu A - SN 2013 và cháu T - SN 2010) tại nhà của Dũng. Trong các lần thực hiện hành vi của mình, Dũng cho các cháu tiền và dụ dỗ không được nói cho ai biết.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, cụ thể, một buổi chiều trong tháng 3/2020, sau khi nhậu xong Dũng đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu L.B.C (SN 2011) ngay tại căn nhà của mình khi cháu C. chạy sang nhà tìm kiếm bạn chơi cùng. Dũng dặn cháu C. không được nói cho ai nghe rồi cho cháu 50.000 đồng.

Vào tháng 4/2020, cũng sau khi nhậu, một cháu gái khác tên P.N.Q.A (SN 2013) chạy qua nhà Dũng chơi và cũng bị Dũng xâm hại, sau đó Dũng dặn không được nói cho ai. Cháu A. chính là chị gái của nạn nhân N..

Một buổi trưa tháng 1/2021, hàng xóm nhờ con gái là cháu N.V.T.T (SN 2010) qua nhà Dũng để xin giá vụn về cho gà. Lúc này, Dũng cho cháu T. 20.000 đồng rồi thực hiện dâm ô với cháu.

Quá trình điều tra, Dũng đã khai nhận hành vi giết người, hiếp dâm với cháu Q.N và hành vi dâm ô với các cháu gái trên. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành cho các nạn nhân nhận dạng và phù hợp với lời khai của Dũng, báo Người lao động đưa tin.