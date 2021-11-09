Liên quan đến những lùm xùm của Tịnh Thất Bồng Lai thời gian gần đây, theo thông tin đăng tải trên Tuổi Trẻ, vào ngày 5/11, tại buổi họp báo của Bộ Nội vụ tỉnh Long An xác định 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 hiện đang sống tại Tịnh Thất Bồng Lai đều đang ở cùng với 3 người mẹ ruột. Ngoài ra còn có 1 bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và 1 bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế.

Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, 7 bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Việc những người trong hộ bà Cúc đã cung cấp thông tin 5 bé tham gia "Thách thức danh hài" vào các năm 2018, 2019 là trẻ mồ côi cho các đài truyền hình được xác định là nhằm để thu hút sự quan tâm, thương cảm và chia sẻ của nhiều người.