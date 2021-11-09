Khi thông tin về những đứa trẻ sống tại Tịnh Thất Bồng Lai được Sở Nội vụ tỉnh Long An công bố, cư dân mạng đã đồng loạt để lại bình luận phẫn nộ, xót xa cho việc làm của những cá nhân nơi đây.
- Biến căng: Bà Phương Hằng thông báo livestream, gọi thẳng tên một nữ ca sĩ về vấn đề 'thử ADN' khiến CĐM 'dậy sóng'
- Bản tin VTV 'bóc trần' sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ số trẻ sống cùng mẹ ruột tại đây khiến nhiều người phải sốc?
Liên quan đến những lùm xùm của Tịnh Thất Bồng Lai thời gian gần đây, theo thông tin đăng tải trên Tuổi Trẻ, vào ngày 5/11, tại buổi họp báo của Bộ Nội vụ tỉnh Long An xác định 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 hiện đang sống tại Tịnh Thất Bồng Lai đều đang ở cùng với 3 người mẹ ruột. Ngoài ra còn có 1 bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và 1 bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế.
Tuy nhiên, 7 bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Việc những người trong hộ bà Cúc đã cung cấp thông tin 5 bé tham gia "Thách thức danh hài" vào các năm 2018, 2019 là trẻ mồ côi cho các đài truyền hình được xác định là nhằm để thu hút sự quan tâm, thương cảm và chia sẻ của nhiều người.
Ngay sau khi sự việc được đang tải đã nhận về vô vàn lời chỉ trích của dư luận. Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, lẫn thất vọng về những người lớn tại đây đã và đang lợi dụng trẻ em vì mục đích cá nhân. Một bộ phận netiizen hy vọng cơ quan chức năng có thể sớm vào cuộc làm sáng tỏ những lùm xùm còn ẩn giấu bên trong.
Trước đó, cơ quan chức năng cũng xác định 3/5 bé thi “Thách thức danh hài” là con của những phụ nữ sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, đại diện Tịnh Thất cho biết những người này chỉ là mẹ trên giấy tờ.
"Các bé đều xưng con - gọi 'thầy', ví dụ như 'thầy' Kỳ Duyên, 'thầy' Huyền Trang. Mình là người tu, chỉ nhận đỡ đầu các bé nên không có chuyện gọi là mẹ" - người đại diện Tịnh Thất Bồng Lai cho biết.
Hiện Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh Long An chỉ đạo các ngành chức năng liên quan nhanh chóng điều tra những thông tin tố cáo ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và có những việc làm trái luân thường đạo lý.