Biến căng: Bà Phương Hằng thông báo livestream, gọi thẳng tên một nữ ca sĩ về vấn đề 'thử ADN' khiến CĐM 'dậy sóng'

Mới đây, trên trang cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng đã có bài đăng khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Suốt thời gian qua, nữ CEO Nguyễn Phương Hằng đã nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng khi liên tục livestream chia sẻ về những vấn đề nóng của xã hội. Theo đó, từ vấn đề người nổi tiếng từ thiện đến gần đây nhất là ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, mỗi phát ngôn của bà đều gây khiến dư luận "dậy sóng".

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ đại gia đã thông báo về buổi phát sóng tiếp theo kèm tên của một nhân vật đặc biệt không ai khác đó chính là nữ ca sĩ Vy Oanh. Theo đó, buổi livestream sẽ được diễn ra vào tối nay ngày 8/11 trên các kênh Tik tok quen thuộc của bà. Chia sẻ sơ lược về nội dung buổi livestream, bà Phương Hằng cho biết bản thân "muốn hỏi xem Vy Oanh có dám cho con đi thử ADN với 3 người đàn ông hay không".

Bài đăng của bà Phương Hăng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, suốt thời gian qua, Vy Oanh đã khiến không ít người xôn xao khi liên tiếp vướng vào ồn ào với 1 CEO. Sau bao tranh cãi trên mạng xã hội, ngày 25/10, nữ ca sĩ đã đến cơ quan Công an TP.HCM để nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án liên quan tới người này. Nội dung tố bao gồm: "Vu khống"; "Làm nhục người khác"; "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Vy Oanh và bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Đến ngày 5/11, Vy Oanh tiếp tục gửi đơn tới Công an TP.HCM đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp, lo sợ có thể gặp nguy hiểm vì lời đe dọa của một số người. Cô cho biết bản thân là người tố cáo hành vi sai phạm của nữ đại gia, nếu sự việc "thăm nhà" thực sự xảy ra sẽ dẫn đến hệ lụy sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-cang-ba-phuong-hang-thong-bao-livestream-goi-thang-ten-mot-nu-ca-si-ve-van-de-thu-adn-khien-cdm-day-song-435186.html