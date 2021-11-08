Từng chê bai Hoài Linh và hàng loạt nghệ sĩ đình đám, 'vua nhạc sến' lâm vào bệnh tật, tình cảnh khó khăn ở tuổi xế chiều

Xã hội 08/11/2021 15:11

Là một nhạc sĩ nổi tiếng với hàng loạt bản hit như Không giờ rồi, Mưa bụi, Gõ cửa trái tim,... ông "vua nhạc sến" cuối đời lâm vào bệnh tật khiến không ít người xót xa.

Trong suốt con đường hoạt động nghệ thuật của mình, nhạc sĩ Vinh Sử đã cho ra đời nhiều bản tình ca ấn tượng cho đến tận bây giờ như Không giờ rồi, Mưa bụi, Gõ cửa trái tim,... Ông được mệnh nhanh là "vua nhạc sến" và trở thành tượng đài lớn trong lòng những người yêu thích dòng nhạc này.

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 Nhạc sĩ Vinh Sử - Ảnh: Internet

Còn nhớ, cách đây khoảng 3 năm, khi Hoài Linh được chọn là giám khảo của một cuộc thi Bolero, nhạc sĩ đã có những phát ngôn thẳng thắn khi cho rằng: "Hoài Linh thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm". Còn những nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Tùng Dương thì bị ông chê là chưa đủ trình độ để hát dòng nhạc này. Thậm chí, ngay cả "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên cũng bị nhận xét là "Giọng hát đó so với nhiều người chỉ đáng gọi là dễ nghe”.

Khỏi phải nói, vào thời điểm ấy, tác giả Vinh Sử nhận về vô vàn lời chỉ trích. Sau đó, ông lên tiếng giải thích rằng mình không chê đàn em, tất cả đều là bịa đặt thì công chúng vẫn tỏ ra nghi ngờ.

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Vinh Sử vướng ồn ào chê bai Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và cả Lệ Quyên - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, sự việc cũng dần lắng xuống, nhạc sĩ cũng trở nên "im hơi lặng tiếng" trước giới truyền thông. Một số thông tin cho biết ông bị bệnh, cuộc sống khá khó khăn. Mới đây, theo VietNamNet đăng tải ngày 7/11, bà Nguyễn Ngọc Lệ - vợ thứ 3 của nhạc sĩ Vinh Sử -  cho biết sức khỏe của ông đã tạm ổn nhưng tình trạng bệnh động kinh vẫn không ổn định. Bên cạnh đó, di chứng tai biến mạch máu não năm 2020 khiến ông yếu đi nhiều so với ngày xưa. Nhạc sĩ hiện không đi được, hầu hết thời gian ngồi xe lăn hoặc nằm. Thậm chí nếu ngồi, ông cũng không thể ngồi lâu.

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Vinh Sử và vợ thứ 3 - bà Lệ - Ảnh: VietNamNet

Hiện, ông đã chuyển về sống chung với vợ 3 cho tiện bề chăm sóc. Chia sẻ với VietNamNet, bà Lệ cho hay, mỗi tháng nhạc sĩ Vinh Sử phải đi bệnh viện khám 3 lần, chỉ riêng tiền xe đã hết 500 nghìn đồng/lần. Ông bị động kinh, từng trở cơn một lần khi bà Lệ chở bằng xe máy nên từ đó hai người chỉ đi taxi. Tiền thuốc hóa trị khoảng 1 triệu đồng/cữ thuốc, chi phí hóa trị khoảng 600 - 700 nghìn đồng; tiền thuốc chữa động kinh khoảng 600 - 700 nghìn đồng/tháng; tiền thuốc chữa lao phổi khoảng 500 - 600 nghìn đồng/tháng; và tiền hậu môn nhân tạo cho ông gần 2 triệu đồng/tháng. Tất cả chi phí này đều do bà Lệ chi trả. Khi nhạc sĩ nhận tiền tác quyền hoặc được ai gửi tiền đều góp vào đỡ đần vợ. 

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Trong 4 tháng qua Vinh Sử không được ra ngoài nên trở nên gắt gỏng, khó chịu. Ông nhiều lần đòi ra ngoài đi dạo nhưng bị vợ cản lại. Có lần tranh thủ khi bà Lệ nấu ăn, Vinh sử chống gậy lê từng bước ra ngoài. Nào ngờ đâu bỗng dưng nam nhạc sĩ bị xây xẩm mặt mày, không thể tự vào nhà và vợ phải vội vã ra đỡ vào. 

Khi được hỏi những người vợ khác có đến giúp đỡ ông không, bà Lệ trả lời: "Người vợ đầu tiên đã mất mấy năm, cô thứ 4 đã có gia đình mới còn người thứ 2 tôi không rõ. Tôi nghĩ mỗi người một hoàn cảnh sống".

Được biết, nhạc sĩ Vinh Sử có 4 đời vợ, 6 người con. Trong đó, ông có 3 con với người vợ đầu (gồm 2 gái 1 trai, đều đã ngoài 50 tuổi); 2 con với người thứ hai (gồm 1 trai, 1 gái) và 1 con với bà Nguyễn Ngọc Lệ. Nhạc sĩ và người vợ thứ 4 không có con chung.

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Từ khóa:   nhạc sĩ Vinh Sử Hoài Linh Lệ Quyên

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