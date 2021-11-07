Sau buổi 'họp fan' hoành tráng, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo Đại Nam tạm ngưng hoạt động vào các ngày trong tuần, chuyện gì đã xảy ra?

Suốt thời gian qua, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận khi liên tục livestream bàn về những vấn đề "nóng" của xã hội. Có thể nói, nữ đại gia đã trở thành một trong những "idol" của không chỉ giới trẻ mà còn ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Điều đó được minh chứng rõ nhất vào ngày 31/10, khi Đại Nam thông báo mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa vì dịch bệnh, đã có rất đông người dân đến đây để gặp tận mặt bà Hằng. Khung cảnh chẳng khác nào một buổi "họp fan" của các ngôi sao lớn.

Nhiều người đến Đại Nam để gặp bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mở cửa chưa được bao lâu thì trên trang cá nhân của nữ thư ký đã đăng tải thông báo rằng kể từ ngày 8/11, khu du lịch trên sẽ chỉ đón khách vào 3 ngày cuối tuần gồm thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Những ngày còn lại, nơi này sẽ tạm ngừng hoạt động để chỉnh trang cảnh quan và bảo trì thiết bị, "nhằm phục vụ tốt nhất cho quý du khách vào các ngày cuối tuần". Đồng thời, bài đăng cũng nhấn mạnh Đại Nam vẫn sẽ miễn phí vé vào cổng như đã thông báo trước đó.