Sau buổi 'họp fan' hoành tráng, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo Đại Nam tạm ngưng hoạt động vào các ngày trong tuần, chuyện gì đã xảy ra?

Xã hội 07/11/2021 16:02

Mới đây, trên trang Facebook nữ thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ thông báo kể từ ngày 8/11, khu du lịch Đại Nam sẽ chỉ mở cửa vào 3 ngày cuối tuần. Nguyên nhân là gì?

Suốt thời gian qua, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận khi liên tục livestream bàn về những vấn đề "nóng" của xã hội. Có thể nói, nữ đại gia đã trở thành một trong những "idol" của không chỉ giới trẻ mà còn ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Điều đó được minh chứng rõ nhất vào ngày 31/10, khi Đại Nam thông báo mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa vì dịch bệnh, đã có rất đông người dân đến đây để gặp tận mặt bà Hằng. Khung cảnh chẳng khác nào một buổi "họp fan" của các ngôi sao lớn.

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Nhiều người đến Đại Nam để gặp bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình 

Tuy nhiên, mở cửa chưa được bao lâu thì trên trang cá nhân của nữ thư ký đã đăng tải thông báo rằng kể từ ngày 8/11, khu du lịch trên sẽ chỉ đón khách vào 3 ngày cuối tuần gồm thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Những ngày còn lại, nơi này sẽ tạm ngừng hoạt động để chỉnh trang cảnh quan và bảo trì thiết bị, "nhằm phục vụ tốt nhất cho quý du khách vào các ngày cuối tuần". Đồng thời, bài đăng cũng nhấn mạnh Đại Nam vẫn sẽ miễn phí vé vào cổng như đã thông báo trước đó.

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Sau buổi 'họp fan' hoành tráng, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo Đại Nam tạm ngưng hoạt động vào các ngày trong tuần, chuyện gì đã xảy ra? - Ảnh 3
Bài viết trên fanpage của nữ thư ký -  Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều người đã để lại bình luận ủng hộ cho việc làm trên và gửi lời chúc sức khỏe và bình anh đến nữ CEO cùng gia đình.

Sau buổi 'họp fan' hoành tráng, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo Đại Nam tạm ngưng hoạt động vào các ngày trong tuần, chuyện gì đã xảy ra? - Ảnh 4
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng liên quan đến bà Phương Hằng, được biết, trước đó, vào ngày 4/11, bà Hằng cùng "trên dưới 50 người" đã đến tận Tịnh Thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) để "thăm thầy ông nội" và làm rõ những lùm xùm vừa qua trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi đến nơi, nữ đại gia đã phải quay xe đi về vì người dân tập trung quá đồng, cộng thêm việc Tinh thất không mở cửa "tiếp đòn".

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