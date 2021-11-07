Bản tin VTV 'bóc trần' sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ số trẻ sống cùng mẹ ruột tại đây khiến nhiều người phải sốc?

Xã hội 07/11/2021 10:34

Vừa qua, chương trình "Việt Nam hôm nay" của kênh VTV đã điểm qua hàng loạt sai phạm của Tịnh Thất Bồng Lai và có nhiều tiết lộ khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, vào tối ngày 6/11, chương trình "Việt Nam hôm nay" của kênh VTV đã có nhiều chia sẻ khiến khán giả chú ý. Theo đó, chương trình thông tin Tịnh thất này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo trục lợi - đây là tuyên bố của Ban Tôn Giáo Chính phủ. Tịnh thất Bồng Lai thực chất là cơ sở gia đình riêng do bà Cao Thị Cúc hộ khẩu ở ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An xây dựng.

Những người sống tại đây, tự ý đưa tượng phật và những vật dụng thờ cúng để biến nơi ở thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Dù những người ở nơi đây luôn khẳng định nơi nàykhông phải chùa mà là nhà riêng nhưng ở bên ngoài cơ sở này vẫn treo biển cơ sở tôn giáo.

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Tịnh thất Bồng Lai là cơ sở thờ tự bất hợp pháp, lợi dụng tôn giáo trục lợi - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi nêu rõ những sai phạm trong việc lập cơ sở thờ tự lợi dụng tôn giáo trục lợi của Tịnh thất này, chương trình: "Việt Nam hôm nay" thông tin rằng, theo báo cáo của UBND tỉnh Long An thì cơ sở này có một số sai phạm trong việc xây dựng và đã từng bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

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Theo báo cáo UBND tỉnh Long An, 6/8 đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lao sống cùng mẹ ruột - Ảnh: Chụp màn hình 

Về việc Tịnh thất Bồng Lai nhận chăm nuôi rất nhiều trẻ em được cho là mồ côi, VTV cũng đã đề cập về báo cáo của UBND tỉnh Long An liên quan vấn đề này. Cụ thể, thông tin cho hay: "Hộ bà Cúc có nuôi 8 trẻ em trong đó có 6 em sống cùng mẹ ruột, 2 trẻ nhận nuôi từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết không đảm bảo quy định pháp luật".

Ngoài ra, kết quả kiểm tra cho thấy điều kiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại cơ sở Tịnh thất Bồng lai chưa đạt. Về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm ở đây chưa đảm bảo.

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