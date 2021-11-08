Chủ tịch UBND tỉnh Long An nói gì trước những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai và chuyến 'ghé thăm' của bà Nguyễn Phương Hằng?

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã lên tiếng xác nhận địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ những ồn ào liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai khiến dư luận "dậy sóng" thời gian qua.

Thời gian gần đây, những ồn ào liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người cho rằng nơi đây có những khuất tất trong chuyện nuôi trẻ mồ côi và xuất hiện dấu hiện trục lợi từ thiện. Trước tình hình trên, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An xác nhận cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ. Theo đó, chia sẻ với bào Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Út cho biết: “Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo xử lý, đã cơ bản rồi. Hôm đó, nghe thông tin bà Hằng (Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam ở Bình Dương) đến Tịnh Thất Bồng Lai, chúng tôi cũng đã xuống xử lý”.

ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An trả giải đáp thắc mắc về Tịnh Thất Bông Lai - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, vào ngày 5/11, tại buổi họp báo của Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đã cho biết Tịnh Thất Bồng Lai là nhà riêng, do người phụ nữ có tên Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Những người này tự ý di chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng và biến nó thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Bộ Nội vụ đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Long An phải vào cuộc xác minh. Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định Tịnh Thất này không phải cơ sở tự viện hợp pháp, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An không quản lý nơi này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đề nghị cơ quan chức năng ở Long An vào cuộc xác minh, xử lý vi phạm của Tịnh Thất Bồng Lai.

Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Internet Cũng liên quan đến Tịnh Thất này, theo Tuổi Trẻ, có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột. Ngoài ra còn có 1 bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và 1 bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế. Tuy nhiên, 7 bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Việc những người trong hộ bà Cúc đã cung cấp thông tin 5 bé tham gia "Thách thức danh hài" vào các năm 2018, 2019 là trẻ mồ côi cho các đài truyền hình được xác định là nhằm để thu hút sự quan tâm, thương cảm và chia sẻ của nhiều người. Về bà Chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, trước đó, người dàn ông có tên Lê Thanh Minh Tùng đã xuất hiện trong một buổi livestream của nữ đại gia, tự nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai - và nêu ra những sai phạm trái với luân thường đạo lý của cha ruột mình. Bà Phương Hằn trên đường đến Tịnh Thất Bông Lai - Ảnh: Chụp màn hình Sau bao nhiêu tranh cãi, thậm chí là tuyên bố "cược" 41% cổ phần cổ đông công ty Đại Nam, ngày 4/11, bà Hằng đã xuống tận Tịnh Thất Bồng Lai để "thăm" ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, do người dân tập trung quá đông, Tinh Thất lại không mở cửa đón tiếp nên bà đã quay xe đi về.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-tich-ubnd-tinh-long-an-noi-gi-truoc-nhung-on-ao-cua-tinh-that-bong-lai-va-chuyen-ghe-tham-cua-ba-nguyen-phuong-hang-435069.html