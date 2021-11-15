Luật sư nhận định, đối tượng hại đời bé gái dẫn tới việc bé gái có ý định tự tử là tình tiết tăng nặng đối với hành vi của đối tượng.

Theo Vietnamnet đưa tin, tối 13/11, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn T. (SN 1993, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra của công an, trưa ngày 11/11, T. đi nhậu về ngang qua nhà em L.T.M.T (SN 2006, ngụ xã Long Tân, Dầu Tiếng) thì thấy em T. đang ở nhà một mình. Lúc này, T. đi vào trong nhà dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm dù nạn nhân khóc lóc van xin.

Sau khi thực hiện hành vi, T. còn lấy 2 điện thoại di động của em T. rồi bỏ đi. Riêng nạn nhân, do hoảng sợ nên sau đó đã dùng dao cứa vào cổ tay định tự tử nhưng bất thành.

Đến tối cùng ngày, em T. kể lại sự việc cho cha mẹ của mình; gia đình đến cơ quan công an trình báo.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của báo Đất Việt, luật sư Trương Xuân Tám nhận định về hành vi của đối tượng trong vụ việc hiếp dâm nếu gây nên hậu quả nghiêm trọng sẽ tăng nặng hình phạt: "Hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và gây hậu quả nghiêm trọng bằng việc khiến nạn nhân tự tử sẽ là những tình tiết làm tăng nặng hình phạt cho đối tượng. Ngoài hành vi hiếp dâm, đối tượng khống chế cướp điện thoại của nạn nhân nên sẽ bị xem xét xử lý tội cướp tài sản".

Đối tượng hực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tăng nặng thuộc các trường hợp tại khoản 2 điều này thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Và đây là tội phạm duy nhất trong các tội liên quan đến tình dục quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội danh lên đến tử hình" - luật sư chỉ rõ.

Theo luật sư nhận định, với tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản, đối tượng có thể bị xử phạt trên 20 năm tù.

Mức án tử cho gã hàng xóm cưỡng hiếp, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu, bố ruột nạn nhân day dứt: 'Nỗi ân hận này sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời' Liên quan tới vụ án gã hàng xóm hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở TP.Bà Rịa gây chấn động dư luận hồi tháng 4/2021 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị mức án chung cho cả 3 tội danh của bị cáo Dũng là tử hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-15-tuoi-cat-tay-tu-tu-sau-khi-bi-khong-che-cuong-hiep-doi-tuong-co-the-bi-tang-nang-hinh-phat-436523.html