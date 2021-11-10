Sốc: Điều tra nữ sinh bị bạn cùng trường uy hiếp, trấn lột hơn 90 triệu đồng ở Đà Nẵng

Xã hội 10/11/2021 09:33

Nữ sinh O. nhiều lần nhắn tin đe dọa N. qua Messenger và gọi thêm 2 bạn nam đến nhà N. để trấn lột, với số tiền thống kê ban đầu lên đến 90 triệu đồng.

Ngày 9/11, Công an P. Thạc Gián (Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) bàn giao Công an Q.Thanh Khê thụ lý vụ một nữ sinh bị bạn học trấn lột số tiền lên đến 90 triệu đồng. Cụ thể, trước đó, cơ quan công an nhận được thông tin nữ sinh L.Đ.H.N (16 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) bị bạn nữ học cùng trường là P.T.K.O (16 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng) trấn lột.

Được biết, O. thường xuyên nhắn tin qua Messenger uy hiếp, đe dọa ép buộc N. phải đưa tiền. Không chỉ vậy, O. còn rủ thêm 2 bạn nam là N.T.B. (15 tuổi), N.H.P.H. (17 tuổi, cùng ngụ Q. Liên Chiểu) thường xuyên đến nhà N. tại P. Thạc Gián để uy hiếp, lấy tiền.

Sốc: Điều tra nữ sinh bị bạn cùng trường uy hiếp, trấn lột hơn 90 triệu đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua xác minh, thống kê của cơ quan công an, nhóm O. đã trấn lột của N. số tiền lên đến 90 triệu đồng. Tiền trấn lột được cả nhóm sử dụng để mua điện thoại di động, tiêu xài.

Cơ quan công an cũng đã thu thập được 104 bản in các tin nhắn Messenger thể hiện nội dung O. đe dọa và trấn lột. Tuy nhiên, hiện lực lượng công an chỉ thu hồi được 3,8 triệu đồng tiền trấn lột còn sót lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc nữ sinh bị bạn học trấn lột và nguồn gốc số tiền 90 triệu đồng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

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