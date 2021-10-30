Nữ sinh tự ý đến trường khi đang chờ kết quả xét nghiệm, sau đó phát hiện là F0 khiến 83 giáo viên, học sinh phải đi cách ly

Xã hội 30/10/2021 10:51

Đang trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, nữ sinh này lại tự ý đến trường sau đó đã nhận kết quả dương tính Sars-CoV-2.

Theo Dân Trí đưa tin, sáng 29/10, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thông tin, đang khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến một trường hợp F0 ở xã Hưng Trạch.

Trường hợp F0 vừa được phát hiện là C.T.H.L. (SN 2004), trú thôn Thanh Hưng 2, xã Hưng Trạch, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Trãi.

 

Theo điều tra dịch tễ, ngày 9/10, em L. đi từ TPHCM về Quảng Bình bằng tàu hỏa, xuống tại ga Hoàn Lão và được đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung xã Hưng Trạch; sau khi lấy mẫu xét nghiệm PCR 2 lần cho kết quả âm tính, L. được cho về cách ly tại nhà.

Ngày 23/10, cơ quan y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đối với em L., mặc dù đang chờ kết quả xét nghiệm, tuy nhiên vào ngày 25 và 26/10, nữ sinh này đã tự ý đi học tại Trường THPT Nguyễn Trãi bằng xe buýt. 

Nữ sinh tự ý đến trường khi đang chờ kết quả xét nghiệm, sau đó phát hiện là F0 khiến 83 giáo viên, học sinh phải đi cách ly - Ảnh 1
Nhiều học sinh phải đi cách ly tập trung - Ảnh: Dân Trí

Sau đó, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch khẳng định, em L. dương tính với SARS-CoV-2. Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bố Trạch phối hợp với CDC tỉnh Quảng Bình nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cơ quan y tế đã xác định 90 trường hợp F1, trong đó có 6 giáo viên và 77 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, ngoài ra còn có nhiều người ở cùng phòng trong quá trình cách ly với em L. và người thân trong gia đình nữ sinh này. Hiện cơ quan chức năng đã chuyển các trường hợp F1 về khu cách ly tập trung, đồng thời tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan.

UBND xã Hưng Trạch cũng đã tạm thời phong tỏa khu vực nơi F0 cư trú. Trường THPT Nguyễn Trãi đã tạm dừng việc dạy học trực tiếp và chuyển sang dạy học trực tuyến, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với toàn bộ giáo viên, học sinh nhà trường.

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