Xuất hiện nhiều ca F0 mới, 4 tỉnh thành ra thông báo khẩn cho học sinh tạm dừng đến trường học trực tiếp

Xã hội 27/10/2021 12:24

Đến nay, đã có nhiều trường hợp F0 là học sinh, giáo viên được ghi nhận, do đó, nhiều tỉnh đã cho học sinh tạm dừng đến trường học trực tiếp.

Phú Thọ

Theo Tri Thức trẻ đưa tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ cho biết, tính từ ngày 14/10 đến 6h ngày 26/10, toàn tỉnh ghi nhận 413 ca bệnh tại 40 xã/phường/thị trấn của 5 huyện/thị/thành, trong đó có 143 học sinh và 9 giáo viên.

Vì vậy, UBND tỉnh Phú Thọ đã có chỉ đạo cho học sinh một số địa phương tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các địa phương này là TP. Việt Trì, 3 huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông (xã Hương Nộn, Bắc Sơn), thị xã Phú Thọ (xã Phú Hộ).

Trong thời gian học sinh dừng đến trường, các địa phương trên chuyển qua hình thức học trực tuyến. Với học sinh hoàn cảnh khó khăn, không đủ thiết bị học tập trực tuyến, Sở cũng chỉ đạo nhà trường linh hoạt áp dụng phương án giao bài, ôn tập tại nhà, không làm ảnh hưởng, gián đoạn việc học.

Quảng Nam

Theo báo Chính phủ đưa tin, tối 26/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, từ ngày 24/10 đến chiều 26/10, tại huyện Nam Trà My đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 (19 ca ở xã Trà Mai và 1 ca ở xã Trà Tập) và 112 trường hợp test nhanh dương tính, trong đó: Trường PTDTNT Nam Trà My 92 ca, Trường THCS Trà Mai 3 ca, Trường tiểu học Kim Đồng 2 ca, UBND xã Trà Mai 6 ca và 9 F1.

Còn tại huyện Phước Sơn và Nam Giang, trong ngày 26/10 có 8 ca mắc mới (Phước Sơn 1 ca; Nam Giang 7 ca), trong đó 7 ca bệnh ghi nhận tại ổ dịch mới phát sinh tại Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang, đang được điều tra nguồn lây.

Từ ngày 12/10 đến ngày 26/10 (16 ngày), trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 271 ca mắc COVID-19 (Phước Sơn: 217 ca; Nam Giang 54 ca).

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 26/10, UBND huyện Nam Trà My quyết định phong tỏa tạm thời một số hộ dân có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Đồng thời, các trường trên địa bàn xã Trà Mai và Trà Tập cũng cho học sinh nghỉ học từ ngày 26/10.

Xuất hiện nhiều ca F0 mới, 4 tỉnh thành ra thông báo khẩn cho học sinh tạm dừng đến trường học trực tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hà Giang

Theo thông tin của báo Hà Giang, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Giang sau khi phát hiện các ca F0 trong cộng đồng, tối 26/10, UBND thành phố đã quyết định cho học sinh các trường THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố nghỉ học bắt đầu từ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng học sinh Trường PTDT Nội trú tỉnh thực hiện ăn, học tại trường. Sở cũng chỉ đạo các trường phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ học; nắm tình hình sức khỏe giáo viên, học sinh để kịp thời xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm.

Đồng Nai

Theo thông tin của Trí Thức trẻ, Phòng GD&ĐT huyện Định Quán đã ban hành văn bản về việc tạm dừng thực hiện kế hoạch cho học sinh các cấp trên địa bàn đến trường sau khi địa phương này ghi nhận 47 ca nhiễm Covid-19 mà huyện đã thông báo trước đó từ 19/10.

Cụ thể, 47 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại 9/14 xã của huyện Định Quán. Địa phương này cũng chuyển từ vùng xanh sang vùng vàng trên bản đồ Covid-19 của tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ vào tình hình dịch, Bí thư huyện ủy Định Quán đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT tạm dừng kế hoạch cho học sinh đến trường từ ngày 1/11.

Việc tổ chức cho học sinh đi học dự kiến được dời lại sau ngày 15/11 và tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh ở địa phương này.

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