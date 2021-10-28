TP.HCM: Chuẩn bị tiêm vắc-xin Covid19, đồng loạt 29 học sinh cùng trường phải dừng ngay vì đã từng là F0

Xã hội 28/10/2021 15:31

Vì đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng, 29 học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TPHCM) phải hoãn ngay quá trình tiêm vắc-xin.

Theo Dân trí, Sáng 28/10, ông Lê Phước Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Quận 1 (TPHCM) cho biết, buổi tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi thí điểm tại điểm trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cô Giang) chiều 27/10 đã diễn ra thuận lợi.

Dù vậy so với danh sách dự kiến thì số lượng tiêm thực tế có phần ít hơn, với nhiều lý do khác nhau. 

Cụ thể theo danh sách chính thức, sẽ có 326 học sinh lớp 12 của trường được tiêm trong ngày. Tuy nhiên thực tế chỉ có 262 em đi cùng phụ huynh đến điểm tiêm.

Trong đó, có 2 em là F0 đã khỏi bệnh, sau khi thông báo cho nhân viên y tế đã được hoãn tiêm và ra về. Tương tự, có 27 em khác từng nhiễm Covid-19 trong vòng 6 tháng đã thông báo trước qua điện thoại nên không có mặt.

TP.HCM: Chuẩn bị tiêm vắc-xin Covid19, đồng loạt 29 học sinh cùng trường phải dừng ngay vì đã từng là F0 - Ảnh 1

Theo Tuổi trẻ, hôm qua ngày 27/10, TP.HCM đã tổ chức tiêm vắc xin cho khoảng 1.800 học sinh nhóm tuổi 16 - 17 tại huyện Củ Chi và quận 1. Trong đó, 1.500 học sinh Củ Chi tiêm buổi sáng và 300 học sinh quận 1 tiêm buổi chiều.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chia sẻ đối tượng tiêm thí điểm lần này tại thành phố rất đặc biệt, đó là các em học sinh, tương lai của đất nước. Do đó trước, trong và sau khi tiêm vắc xin việc chuẩn bị mọi thứ phải hết sức cẩn thận, cung cấp đầy đủ thông tin đến phụ huynh, học sinh về việc cần chuẩn bị gì về mặt tâm lý, sức khỏe, thời gian...

Ông Đức nhấn mạnh thành phố mong muốn và hướng đến việc tạo cho các em có điều kiện học tập tốt nhất có thể. Một trong những điều kiện đó là được đi học phải an tâm, an toàn; nếu không yên tâm các em sẽ không tiếp thu được kiến thức. 

TP.HCM: Chuẩn bị tiêm vắc-xin Covid19, đồng loạt 29 học sinh cùng trường phải dừng ngay vì đã từng là F0 - Ảnh 2
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Sở Y tế TP.CM vừa được giao cung ứng đầy đủ vaccine và hỗ trợ theo đề xuất của các quận huyện; hướng dẫn các địa phương tổ chức điểm tiêm lưu động ở những khu vực phù hợp, tạo điều kiện tiêm vaccine sớm cho bà con.

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Từ khóa:   29 học sinh Covid-19 TPHCM f0 trẻ em

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