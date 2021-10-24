Nóng: Người dân trở lại TP.HCM khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, phương án nào khả thi?

Xã hội 24/10/2021 17:07

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tình hình gia tăng số ca nghi nhiễm tại địa bàn là do người dân từ các tỉnh, thành khác quay lại để tiếp tục làm việc.

TP.HCM đang 'khởi động dần' các hoạt động sản xuất, người dân từ các các nơi trở về để làm việc là vấn đề cần thiết phải diễn ra. Tuy nhiên, việc này dẫn đến nhiều rủi ro vì đa số người dân khi về quê trước đó vẫn chưa được tiêm vắc xin đầy đủ. 

Mới đây, theo Thanh Niên, Sáng 24.10 Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, HCDC đã thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại P.12, Q.Gò Vấp sau khi ghi nhận số ca dương tính với xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (test nhanh) ở phường này có khuynh hướng gia tăng trong thời gian gần đây. 

Nóng: Người dân trở lại TP.HCM khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, phương án nào khả thi? - Ảnh 1

HCDC cũng thông tin thêm, tình hình gia tăng số ca nghi nhiễm tại P.12 có nguyên nhân là do người dân từ các tỉnh, thành khác quay lại để tiếp tục làm việc. Những người này được lấy mẫu xét nghiệm nhanh trước khi làm việc trở lại và có kết quả dương tính. Về kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19, P.12, Q.Gò Vấp đã tiêm đạt 95,4% mũi 1 và 82,5% mũi 2 cho người trên 18 tuổi.

Theo báo cáo của P.12, khi ghi nhận những trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, Trạm y tế phường đã tiến hành xử lý và đánh giá tình trạng F0. Trường hợp F0 đủ điều kiện thì cách ly tại nhà, không đủ điều kiện thì chuyển khu cách ly tập trung của quận.

Các lực lượng chức năng của phường thành lập 5 nhóm hỗ trợ F0 cách ly tại nhà qua ứng dụng Zalo. Mỗi nhóm có đại diện lãnh đạo phường, gồm: 1 bác sĩ, 1 nhân viên y tế, 1 cán bộ phường và đại diện ban ngành, đoàn thể của phường có trách nhiệm tư vấn và theo dõi sức khỏe, hỗ trợ an sinh, giải quyết các vấn đề khó khăn của F0 khi chăm sóc, theo dõi, cách ly tại nhà.

Nóng: Người dân trở lại TP.HCM khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, phương án nào khả thi? - Ảnh 2

Trước đó, theo báo Lao động, từ 22.10 Sở Y tế đã bắt đầu phối hợp với UBND quận, huyện thống kê số lượng người dân trở về. Người dân khi quay trở lại thành phố chủ động đến đăng ký tại địa phương để được tiêm. Các phường xã cũng thực hiện khảo sát, nắm bắt tình hình tiêm chủng tại địa phương.

Đồng thời, Sở yêu cầu các doanh nghiệp lập danh sách công nhân để bố trí địa điểm tiêm sao cho thuận tiện. Ngoài ra, thành phố cũng tăng cường tiêm chủng lưu động, phối hợp với các địa bàn cửa ngõ, giáp ranh để tiêm chủng cho người dân có ý định trở về thành phố với mục tiêu tăng cường bao phủ vaccine.

Việc test nhanh, cách ly kịp thời và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM là vô cùng cấp thiết. Tránh để tình trạng lây lan mất kiểm soát, đồng thời hỗ trợ bước nền cho hoạt động sản xuất trên địa bàn được trở lại lâu dài, ổn định hơn. 

TP HCM: Tổ chức tiêm vaccine tập trung cho người dân từ các tỉnh, thành trở về

TP HCM: Tổ chức tiêm vaccine tập trung cho người dân từ các tỉnh, thành trở về

Sở Y tế TP.CM vừa được giao cung ứng đầy đủ vaccine và hỗ trợ theo đề xuất của các quận huyện; hướng dẫn các địa phương tổ chức điểm tiêm lưu động ở những khu vực phù hợp, tạo điều kiện tiêm vaccine sớm cho bà con.

Xem thêm
Từ khóa:   covid19 người dân từ các tỉnh thành F0 tăng nhanh trong cộng đồng

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 57 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số