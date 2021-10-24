Nóng: Người dân trở lại TP.HCM khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, phương án nào khả thi?

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tình hình gia tăng số ca nghi nhiễm tại địa bàn là do người dân từ các tỉnh, thành khác quay lại để tiếp tục làm việc.

TP.HCM đang 'khởi động dần' các hoạt động sản xuất, người dân từ các các nơi trở về để làm việc là vấn đề cần thiết phải diễn ra. Tuy nhiên, việc này dẫn đến nhiều rủi ro vì đa số người dân khi về quê trước đó vẫn chưa được tiêm vắc xin đầy đủ. Mới đây, theo Thanh Niên, Sáng 24.10 Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, HCDC đã thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại P.12, Q.Gò Vấp sau khi ghi nhận số ca dương tính với xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (test nhanh) ở phường này có khuynh hướng gia tăng trong thời gian gần đây.

HCDC cũng thông tin thêm, tình hình gia tăng số ca nghi nhiễm tại P.12 có nguyên nhân là do người dân từ các tỉnh, thành khác quay lại để tiếp tục làm việc. Những người này được lấy mẫu xét nghiệm nhanh trước khi làm việc trở lại và có kết quả dương tính. Về kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19, P.12, Q.Gò Vấp đã tiêm đạt 95,4% mũi 1 và 82,5% mũi 2 cho người trên 18 tuổi. Theo báo cáo của P.12, khi ghi nhận những trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, Trạm y tế phường đã tiến hành xử lý và đánh giá tình trạng F0. Trường hợp F0 đủ điều kiện thì cách ly tại nhà, không đủ điều kiện thì chuyển khu cách ly tập trung của quận.

Các lực lượng chức năng của phường thành lập 5 nhóm hỗ trợ F0 cách ly tại nhà qua ứng dụng Zalo. Mỗi nhóm có đại diện lãnh đạo phường, gồm: 1 bác sĩ, 1 nhân viên y tế, 1 cán bộ phường và đại diện ban ngành, đoàn thể của phường có trách nhiệm tư vấn và theo dõi sức khỏe, hỗ trợ an sinh, giải quyết các vấn đề khó khăn của F0 khi chăm sóc, theo dõi, cách ly tại nhà. Trước đó, theo báo Lao động, từ 22.10 Sở Y tế đã bắt đầu phối hợp với UBND quận, huyện thống kê số lượng người dân trở về. Người dân khi quay trở lại thành phố chủ động đến đăng ký tại địa phương để được tiêm. Các phường xã cũng thực hiện khảo sát, nắm bắt tình hình tiêm chủng tại địa phương. Đồng thời, Sở yêu cầu các doanh nghiệp lập danh sách công nhân để bố trí địa điểm tiêm sao cho thuận tiện. Ngoài ra, thành phố cũng tăng cường tiêm chủng lưu động, phối hợp với các địa bàn cửa ngõ, giáp ranh để tiêm chủng cho người dân có ý định trở về thành phố với mục tiêu tăng cường bao phủ vaccine. Việc test nhanh, cách ly kịp thời và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM là vô cùng cấp thiết. Tránh để tình trạng lây lan mất kiểm soát, đồng thời hỗ trợ bước nền cho hoạt động sản xuất trên địa bàn được trở lại lâu dài, ổn định hơn.

TP HCM: Tổ chức tiêm vaccine tập trung cho người dân từ các tỉnh, thành trở về Sở Y tế TP.CM vừa được giao cung ứng đầy đủ vaccine và hỗ trợ theo đề xuất của các quận huyện; hướng dẫn các địa phương tổ chức điểm tiêm lưu động ở những khu vực phù hợp, tạo điều kiện tiêm vaccine sớm cho bà con.

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