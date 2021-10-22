NÓNG: Lập 12 đoàn kiểm tra về 'tiền hỗ trợ Covid19', đôn đốc thực hiện những bước cuối cùng

Xã hội 22/10/2021 11:54

Sau nhiều ý kiến người dân về việc chưa nhận được 'tiền hỗ trợ Covid19', mới đây, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH vừa ký Quyết định 'thành lập 12 đoàn kiểm tra' về thực hiện chính sách an sinh xã hội, người dân khó khăn bởi đại dịch.

Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh chưa nhận được 'tiền hỗ trợ Covid19' (hỗ trợ an sinh xã hội, người dân khó khăn bởi đại dịch Covid-19) và khá bức xúc, hoang mang trong tình trạng kinh tế gia đình ngày một khó khăn. 

Mới đây, theo Dân trí, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ký Quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra về thực hiện chính sách an sinh xã hội, người dân khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Thời gian thực hiện các cuộc kiểm tra được xác định từ 21/10 đến 3/11/2021.

NÓNG: Lập 12 đoàn kiểm tra về 'tiền hỗ trợ Covid19', đôn đốc thực hiện những bước cuối cùng - Ảnh 1 

Mục đích của các đợt kiểm tra là nhằm kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách an sinh, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, 12 đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra cũng có trách nhiệm thực hiện kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội khác.

NÓNG: Lập 12 đoàn kiểm tra về 'tiền hỗ trợ Covid19', đôn đốc thực hiện những bước cuối cùng - Ảnh 2

Trước đó, theo Thanh Niên, một số người dân ở TP.HCM đã có phản ánh liên quan gói hỗ trợ Covid-19, treo băng rôn với nội dung chưa nhận được tiền hỗ trợ, mong được chính quyền các cấp xem xét, giải quyết.

Việc thành lập đoàn kiểm tra phần nào sẽ giải đáp những thắc mắc, hoang mang của người dân hiện tại. Bên cạnh đó cũng nhanh chóng thu thập được những con số báo cáo cụ thể, minh bạch trong quá trình giải ngân hỗ trợ tiền, túi an sinh đến nhân dân trong thời gian qua. 

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Từ khóa:   tiền hỗ trợ Covid-19 12 đoàn kiểm tra tin nóng xã hội

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