Bình Định: Thêm 9 học sinh mắc Covid-19, nhiều trường gấp rút tạm dừng hoạt động dạy học

Số ca mắc mới tập trung đông ở học sinh, trẻ em,... buộc các trường học phải có phương án tạm dừng dạy và học để đảm bảo quá trình truy vết, khoanh vùng để nhanh chóng dập dịch COVID-19.

Mấy ngày qua, một số tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Nghệ An, Bình Định,... đang có số ca mắc Covid-19 tăng lên khá nhiều. Đáng nói, các ca mắc mới phần lớn nằm trong đối tượng học sinh buộc các trường học phải có phương án tạm dừng dạy và học để đảm bảo quá trình truy vết, khoanh vùng nhằm nhanh chóng dập dịch COVID-19. Theo Người lao động, trong số 21 ca Covid-19 mới được ghi nhận tại tỉnh Bình Định, có 9 ca là học sinh lớp 12 của Trường THPT Số 2 Phù Cát, thuộc xã Cát Minh, huyện Phù Cát.

Trưa 21-10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 21 ca Covid-19 mới trên địa bàn. Trong đó, huyện Phù Cát nhiều nhất với 16 ca, TP Quy Nhơn 4 ca và huyện Tuy Phước 1 ca. Đáng chú ý, trong số 16 ca tại huyện Phù Cát, có 9 ca là các em học sinh đang học lớp 12 của Trường THPT Số 2 Phù Cát. Các ca này đều liên quan đến 1 học sinh cùng trường đang ở tại nhà một người phụ nữ trong xã Cát Minh, được phát hiện mắc Covid-19 vào hôm 19-10.

Liên quan đến ổ dịch tại Trường THPT Số 2 Phù Cát , Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã cho trường này tạm dừng hoạt động dạy học để tiến hành khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm. Ngoài ra, UBND huyện Phù Cát cũng tạm thời cho toàn bộ học sinh các trường mẫu giáo, Tiểu học, THCS trên địa bàn 2 xã Cát Minh và Cát Tài nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Trong một diễn biến khác, ngoài 9 ca Covid-19 là học sinh Trường THPT Số 2 Phù Cát , tại TP Quy Nhơn cũng vừa xuất hiện một số ca Covid-19 mới là học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp này, tối 20-10, UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo khẩn Phòng GD-ĐT tiếp tục cho các trường mầm non nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Riêng các trường Tiểu học, THCS thuộc 4 xã: Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn Châu tiếp tục tổ chức hoạt động dạy và học bình thường. Trước đó, theo VTV, trong ngày 20/10, thành phố Quy Nhơn đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cùng một gia đình. Trong gia đình này có 1 học sinh đang học lớp 9 tại Trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, 1 học sinh học lớp 3 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (thành phố Quy Nhơn). Các trường đã khẩn cấp cho giáo viên đứng lớp và học sinh cùng lớp với các ca dương tính với SARS-CoV-2 lấy mẫu xét nghiệm và phun khử khuẩn trường học. Đến chiều 20/10, UBND thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã tổ chức cuộc họp khẩn và ra văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của thành phố cho một số trường học trên địa bàn tạm dừng khẩn cấp việc dạy - học để phòng, chống dịch Covid-19.

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